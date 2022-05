Mediu: Opozita duhet të ketë kandidatin e saj për President, s’ka më kohë

Për kryetarin e Partisë Republikane, Fatmir Mediu, opozita duhet të ketë një kandidat të vetin sa më parë. Ai ripërsëriti qëndrimin e tij të mëparshëm. Megjithatë sipas Mediut duhej që mazhoranca të mos kishte raunde bosh.





“Nuk ka kohë as për 8 as për 10 kandidatë, të gjejmë një kompromis, ajo që e bën të munshme është të dëgjojmë njëri tjetrin, duhet të kishim cuar dje një kandidaturë, dhe duhet të cojmë në raundin e tretë një kandidat, para se të këkrojmë përgjegjësi te pala tjetër, duhet ta kërkojmë te vetja, kemi në dorë një element kushtetues, le ta dëgjojmë njëher brenda vetes dhe të përpiqemi të gjejmë një konsensus me maxhorancën brenda një kohe të shkurtër. Më vjen keq që i them këto gjëra publikisht, por kjo ka mbetur e vetmja formë për të folur duhet të dalim me një kandidaturë”, tha Mediu.