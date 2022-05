“Nuk jam një prishëse familjesh” përlotet refugjatja ukrainase pas ndarjes së anglezit nga gruaja dhe fëmijët

Një refugjatë ukrainase në qendër të një trekëndëshi dashurie në Britani, fliste dje e përlotur me mediat duke insistuar se “Nuk jam një prishëse familjesh”

29 vjeçari Tony Garnett dhe bashkëshortja e tij Lorna te cilet kane dy vajza, pranuan të strehonin në shtëpinë e tyre 22 vjeçaren ukrainase Sofiia Karkadym, për të bërë “detyrën” e tyre në ndihmë të refugjatëve.

Por dhjetë ditë më vonë Lorna me të drejtë akuzonte bionden se ‘ia kishte vënë syrin’ burrit të saj.

Pas një debati të shkurtër Sofiia kishte mbledhur plaçkat dhe u largua, por Lorna mbeti e shtangur kur bashkë me refugjaten doli nga dera edhe bashkëshorti i saj për ta ndjekur.

Sofiia, e cila u largua nga Lviv drejt Polonisë prej luftës me Rusinë, tha për të përditshmen britanike The Sun:

“Nuk jam prishëse familjesh, janë gënjeshtra. Nuk kisha menduar kurrë të hyja në shtëpinë e tyre për të vjedhur Tony nga Lorna. Mua më pëlqente familja. Kaloja shumë kohë me Lorna dhe përpiqesha ta ndihmoja. Por ajo ishte me dy fytyra. Dyshimi i saj i vazhdueshëm dhe tensioni, na nxiti të afroheshin më shumë me Tony. Është faji i saj që u krijua kjo situatë”.