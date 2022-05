Pas javës së tërheqjes në jug të Portugalisë, Feyenoord u nis mëngjesin e sotëm për në Tiranë, ku nesër në mbrëmje do të luhet finalja e Konferencës kundër Romës.

Nga ana tjetër, skuadra e Mourinhos do të arrijë në kryeqytetin holandez pasdite pas përfundimit të Trigorisë.

Bags packed and off we go.

~> @RTHA_Nieuws #UECLfinal • #RoadToTirana pic.twitter.com/Xv3T04Xeoj

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 24, 2022