Rreth 5000 mbështetës me flamuj dhe brohorima! Tifozët “mbështjellin” autobusin e Romës para nisjes për në Tiranë (VIDEO)

Klubi i Romës është nisur për në Tiranë, vend ku do luhet finalja e Conference League. Në Trigoria kanë qenë të shumta tifozët që kanë rrethuar autobusin e skuadrës dhe entuziazmi duket i jashtëzakonshëm. Bëhet fjalë për rreth 5000 mbështetës.





Menjëherë, italianët kanë marrë rrugën për Fiumicino, për të fluturuar më pas drejt Shqipërisë. Roma do kërkojë të mbyllë vitin futbollistik me trofe, por nuk do e ketë aspak të lehtë ndaj Feynoord.