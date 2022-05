“Tutkunërira mediatike”- Rama përgënjeshtron lajmet e taksimit të biznesit të vogël! Ja si do jemi deri në 2029

Lajmi se do të taksohen bizneset e vogla ka nxitur mjaft polemika në vend, gjë që vijoi me një reagim të Kryeministrit në Twitter. Sipas tij, lajmi është i rremë pasi sipas tij, PS e ka kthyer Shqipërinë si të vetmin vend në Evropë me taksë zero për biznesin e vogël. Rama bëri me dije se kjo metodë do të mbetet në fuqi deri në vitin 2029. Sa i përket lajmit, Rama i cilësoi si ‘tutkunërira mediatike’.





“Një LAJM I RREMË ka marrë dhenë: Rama do të taksojë biznesin e vogël! Ne jemi partia që e bëri Shqipërinë të vetmin vend në Europë me taksë zero e me TVSH zero për Biznesin e Vogël dhe kjo (e kemi thënë) nuk do të ndryshojë deri në vitin 2029!Të tjerat janë tutkunërira mediatike!”- shkruan Rama.