VIDEO/ Finalja e Conference në “Air Albania”, Roma niset për Tiranë

Pas Feyenoord i cili vetëm pak minuta më parë zbarkoi në Shqipëri, tashmë është radha e skuadrës italiane të bërë të njëjtën gjë.





Roma tashmë është nisur drejt Shqipërisë, teksa në Twitter kanë postuar një video, ku duket skuadra në aeroportin Fiumicio pak para nisjes.

Kujtojmë se ditën e nesërme në orën 21:00, skuadra e Jose Mourinhos do të përplasë “brirët” me Feyenoordin e Slot për trofeun e parë të Conference League që do të luhet në “Air Albania”.