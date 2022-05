VIDEO/ Xhama në rrugë e atlete përtokë! Kaos në Drejtorinë e Policisë së Tiranës

TIRANË- Një mikpritje e cila u kthye në përleshje. Kështu mund ta përkufizojmë natën një ditë para finales së madhe.





Me një përleshje me policinë e cila u shoqërua përpos dhunës fizike me mjete të forta, shkopinj e gurë tashmë disa zona në Tiranë janë kthyer në ‘arenë incidentesh’.

Në pamjet e siguruara nga Gazeta Shqiptare janë disa sekuenca ku tregojnë kaosin që po ndodh pranë Drejtorisë së Policisë.

Siç duket edhe në video, kryeqyteti është ‘pushtuar’ nga mbetje këpucësh, xhama e shkopinj.

VIJON…