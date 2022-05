Zgjedhja e presidentit të ri, caktohet data e raundit të tretë! A do të merren vesh mazhoranca me opozitën?

Në Shqipëri, votimi i tretë për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit është parashikuar të zhvillohet të hënën e ardhshme me 30 maj. Vendimi u mor në mbledhjen e konferencës së kryetarëve. Mbetet ende e paqartë nëse mes palëve do të ketë bisedime për të shkuar drejt zgjedhjes së një figure konsensuale.





Kryetari i grupit parlamentar demokrat Enkelejd Alibeaj, i qëndroi propozimit të tij, sipas të cilit opozita duhet të ofrojë 4 kandidatura, nga të cilat shumica të përzgjedhë dy dhe në fund palët të bien dakort rreth njërës prej tyre, që të ketë mbështetjen po ashtu me firmat e deputetëve të të dy krahëve.

Kreu i grupit socialist Taulat Balla, ritheksoi se është kundër këtij propozimi, duke përsëritur se shumica nuk do propozojë kandiaturë dhe për këtë raund dhe se mbetet e hapur të diskutojë rreth emrave që mund të ofrohen nga opozita.

Një propozim që është më afër atij të bërë nga grupi tjetër parlamentar i së djathtës i drejtuar nga Fatmir Mediu, sipas të cilit opozita duhet të dalë me një kandidat të saj të përbashkët. Ndërkohë që sipas zotit Alibeaj, shumica po bën lojë për të zvarritur procesin drejt raundit të 4 e të 5-të kur ajo mund ta zgjedhë e vetme presidentin, shkruan VOA.

Balla propozon: Raundi i tretë në 30 maj!

Më herët, Gazeta Shqiptare raportoi se në mbledhjen e sotme të Konferencës së Kryetarëve kryetari i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla ka propozuar që data 30 maj të jetë raundi i tretë për zgjedhjen e Presidentit.

“Raundi i radhës, 30 maj ora 10:00. Shpresoj të kemi votim dhe zgjedhjen e presidentit”, tha Balla.

Ndërkohë, kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu i bëri thirrje opozitës që të dalë me një kandidat të vetëm.

“Ka ardhur koha që opozita të dalë me një kandidaturë të vetme me integritet. Ne duhet të kishim çuar një kandidaturë. Para se të kërkojmë përgjegjësi tek pala tjetër duhet të kërkojmë përgjegjësinë te vetja jonë”, tha Mediu.

Ndërsa Mesila Doda u shpreh se nuk është koha për ora dhe data, por duhet të ketë propozime konkrete.

Kujtojmë që dy raundet e para për zgjedhjen e presidentit kane dështuar, pasi opozita nuk ka paraqitur asnje kandidature. Sipas marreveshjes qe u arrit, ne tre raundet e para propozimin duhet ta beje opozita.

Alibeaj me Ballën ende diskutojnë për kandidatura

Konferenca e Kryetarëve vendosi sot që raundi i tretë për zgjedhjen e Presidentit të jetë 30 maji ora 10:00. Po ashtu, u votua që zhvillimi i mbledhjes në Komisionin e Ligjeve për këtë çështje të zhvillohet po në 30 maj në orën 9:00.

Ndërsa afati i dorëzimit të dokumentacionit për kandidat për President është data 29 maj deri në orën 16:00.

Ndërkohë kryetari i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla përsëriti thirrjen për opozitën që të sjellin propozimin, me qëllim që mazhoranca dhe vlerësojë dhe të japë opinionin e vet.

“Hajdeni që tani të ulemi në një nga zyrat e Kuvendit. Ju sillni propozimin. Ne do e shohim, do japim komentet tona. Opozita mund të vijë edhe me një kandidat të vetin”, u shpreh Balla.