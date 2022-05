Associated Press: Tirana, nën masa sigurie për dhjetëra mijëra tifozët e finales

Dhjetëra mijëra tifozë futbolli pritet të vizitojnë kryeqytetin shqiptar të Tiranës për finalen e Ligës së Konferencës së Evropës mes klubit holandez Feyenoord dhe skuadrës italiane Roma të mërkurën.





Aeroporti i Tiranës po përgatitet të mirëpresë më shumë se 300 fluturime në dy ditë, numri më i madh që është përpjekur të menaxhojë ndonjëherë. Tifozët e tjerë planifikojnë të zbarkojnë në Kosovën dhe Malin e Zi fqinjë dhe me makinë për në Tiranë.

“Hyni, hyni”, tha kryeministri shqiptar Edi Rama, një ish-basketbollist profesionist, teksa iu drejtua turistëve.

Shumë italianë, holandezë dhe të huaj kanë ecur në rrugët e Tiranës ditët e fundit. Deri në 100,000 tifozë futbolli priten në qytet, pavarësisht se çdo klubi iu ndanë vetëm 4,000 bileta për finalen inauguruese të turneut evropian të nivelit të tretë, i cili ishte krijuar për t’u dhënë klubeve më të vogla një goditje në një kompeticion kontinental.

Kapaciteti në Arenën Kombëtare është rreth 21,000. Për ndeshjen pritet të jenë 650 stjuardë brenda stadiumit dhe mijëra policë jashtë.

Autoritetet shqiptare kanë ndërmarrë disa hapa parandalues për atë që ata duan të jetë një “ditë festive”. E mërkura është shpallur festë publike, por punonjësit e policisë, shëndetësisë dhe shërbimeve të tjera do të punojnë.

Si Feyenoord ashtu edhe Roma janë klube të njohura me baza të mëdha tifozësh. Mbështetësit e tyre do të mblidhen në “zona tifozësh” të ndara rreth një kilometër larg njëri-tjetrit.

Festa tashmë ka filluar, për të shqetësuar shumë disa vendas. Të hënën, banorët e një pallati në qendër të Tiranës hodhën ujë për të heshtur tifozët holandezë që pinin birrë në orët e vona të natës.

Të martën, policia shqiptare në sheshin kryesor Skënderbej largoi një grup të vogël tifozësh italianë që kishin hedhur shishe uji për t’i mbajtur larg tifozëve holandezë.

“Nuk do të tolerojmë akte dhune dhe vandalizmi”, tha kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj.

Në qendër të Tiranës do të jetë zonë vetëm për këmbësorët të mërkurën, si pjesë e masave “për të organizuar në mënyrën më shembullore një nga ngjarjet më madhore që kanë ndodhur në Shqipëri”, tha ministri i Brendshëm Bledi Çuçi.

Disa rrugë kryesore që lidhin Tiranën me qytetin perëndimor të Durrësit ose aeroportin do të mbyllen dhe do të lejohen vetëm tifozët me bileta ose ata që shkojnë në zonat e tifozëve.

Trofeu i Ligës së Konferencës së Evropës u ekspozua në Sheshin Skënderbej, ku do të organizohet edhe një “festival i tifozëve” me koncerte, pije dhe lojëra.

UEFA, organi drejtues i futbollit europian, zgjodhi Tiranën si mikpritëse në dhjetor 2020, një vit pasi stadiumi i ri u hap zyrtarisht dhe përpara se ndonjë ekip të kualifikohej për të hyrë në kompeticionin debutues.

Finalja inauguruese është një ndeshje e profilit më të lartë se ajo që ishte parashikuar nga shumë njerëz në vitin 2018 kur UEFA vendosi të krijojë Ligën e Konferencave të Evropës. Qëllimi i tij ishte t’u jepte më shumë mundësi klubeve në vendet e renditura më të ulëta.

Një stadium edhe më i vogël – Eden Arena në Pragë – është vendosur të presë finalen e vitit 2023./ AP

https://apnews.com/article/politics-sports-soccer-serie-a-tirana-3621b2d0d8477026bb7e0905c32b57ee