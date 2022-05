Festë italiane në rrugët e Durrësit, mbërrijnë tragete të tjera me tifozë

Mijëra tifozë të Romës po mbërrijnë edhe sot në portin e Durrës për të ndjekur në mbrëmje skuadrën e tyre të zemrës, që luan përballë Feyenoord, në ndeshjen finale të UEFA Conference League.





Me flamuj në duar, ata kanë nisur festën që sapo kanë mbërritur në vendin tonë, ndërsa shprehen optimist se Roma do të rrëmbejë sonte trofeun.

Mbrëmjen e sotme, 25 maj, në orën 21:00 “Air Albania” do të presë finalen e parë të Conference League, ku skuadra e Jose Mourinhos do të përballet me atë të Arne Slot, për të shënuar një moment historik në futbollin shqiptar.