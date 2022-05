Kyriakos Mitsotakis nga Davos: Erdogan gabon nëse mendon se nuk do të mbroj të drejtat sovrane të Greqisë

Kryeministri i Greqisaë, Kyriakos Mitsotakis ndodhet në Davos me takime të vazhdueshme gjatë gjithë ditës në lidhje me problemet me Turqinë.





Kryeministri i Turqisë, Kyriakos Mitsotakis, gjatë bisedës së tij me Presidentin e Forumit Ekonomik të Davosit, Borge Brende, i ka dërguar një mesazh udhëheqjes turke në sfondin e deklaratave të fundit të Tayip Erdogan, raporton media greke.

Kryesisht ai theksoi se “ne jemi fqinjë me Turqinë, do të na duhet gjithmonë të flasim dhe t’i mbajmë të hapura kanalet e komunikimit. Ne nuk do të jemi kurrë ata që do të ndërpresim komunikimin me fqinjët tanë. Nga ana tjetër, nëse presidenti Erdogan mendon se nuk do të mbroj sovranitetin e Greqisë dhe të drejtat tona sovrane, ose nuk do të ‘ndërkombëtarizoj’ se Turqia po sillet si një fuqi revizioniste, ai ka përshtypjen e gabuar”.

Kryeministri foli për një praktikë të papranueshme kur iu kërkua të komentonte mbi numrin e madh të paprecedentë të fluturimeve të luftëtarëve turq mbi ishujt grekë.

“Unë do ta ngre këtë çështje sa herë që të më jepet mundësia derisa Turqia të ndryshojë sjelljen e saj”, tha kryeministri Kyriakos Mitsotakis.

Mitsotakis theksoi se ai përmbysi praktikën e mbitaksimit, të ndjekur nga qeveria e mëparshme dhe nënvizoi: Detyra jonë ishte të kthenim Greqinë në rrugën e rritjes së lartë dhe këtë e bëmë kryesisht nëpërmjet investimeve ndërkombëtare dhe vendase, diçka në të cilën ne ia dolëm. Dhe ne e bëmë këtë pa rrezikuar qëndrueshmërinë tonë fiskale, sepse tani ekonomia po rritet më shpejt se sa pritej, diçka që i sjell më shumë të ardhura shtetit. Kemi bërë shkurtime të konsiderueshme në kuadrin ligjor dhe kemi dixhitalizuar shtetin, kemi ulur burokracinë me grekët që janë shumë të lumtur që bëjnë tregti me shtetin nëpërmjet celularit apo kompjuterit të tyre pa pasur nevojë të qëndrojnë në radhë”.

Kyriakos Mitsotakis nënvizoi se “ne do të kemi përfunduar me regjimin e mbikëqyrjes së zgjeruar në gusht, ky është një moment historik shumë i rëndësishëm , ky vendim tashmë është marrë dhe shpresojmë që Greqia të fitojë një notë investimi diku në vitin 2023”.

Shtimi i tensionieve mes Turqisë dhe Greqisë

Kujtojmë se Erdogan deklaroi më parë se “për mua Mitsotakis nuk ekziston më” duke iu referuar një toni personal kryeministrit grek, por në të njëjtën kohë mbylli kanalet diplomatike mes dy vendeve, duke shpallur synimin e tij për të abstenuar nga Këshilli i Lartë i Bashkëpunimit Greqi-Turqi, e cila ishte rinxehur pas takimit të fundit me kryeministrin grek marsin e kaluar, në Stamboll .

Përkundrazi, në përpjekjen e tij për të “demonizuar” kryeministrin grek, zoti Erdogan tradhtoi “rrënjën e së keqes” së tij, që nuk është gjë tjetër veçse rrëfimi i udhëtimit të fundit të z. Mitsotakis në Shtetet e Bashkuara , me sfondin fjalimin e tij dhe së bashku duke ushtruar ndikim mbi Kongresin. Shtetet e Bashkuara do të vendosin vetë për shitjen e F-16 Turqisë, nuk do të konsultohen me kryeministrin grek”, tha presidenti turk, duke pranuar se pozicionet greke tani janë veçanërisht të rënda, në lidhje me rezultatin e SHBA-së. Axhenda dypalëshe e Turqisë.

Duke shpalosur, në fakt, të gjithë “lëmshin” e bezdisjes së tij ndaj bashkëpunimit strategjik mes Greqisë dhe SHBA-së, zoti Erdogan komentoi se “për momentin në Greqi janë gati dhjetë baza. Dhe me këto baza kë kërcënon Greqia? Dhe pse po ngrihen këto baza në Greqi”. Në të njëjtin drejtim, “Greqia aktualisht i detyrohet Evropës 400 miliardë euro. Ne biseduam me ta dhe ramë dakord që të mos vendosim palë të treta mes nesh. Por megjithatë Mitsotakis foli në Senat dhe tha të mos i jepni Turqisë F-16”, ka theksuar presidenti turk dhe ka shtuar se këtë vit do të kemi Këshillin e Bashkëpunimit Strategjik. Mitsotakis nuk ekziston më për mua.”