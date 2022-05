Legjenda e Romës Francesko Totti sot në Air Albania bashkë me të birin, udhëtarët VIP në aeroportin Fiumicino

Roma është gati të sfidojë Feyenoord-in për të shkruar historinë, shumë tifozë po udhëtojnë për të mbërritur në Tiranë dhe për ta ndjekur ndeshjen nga tribunat e Arena Kombëtare. Aeroporti Fiumicino “u sulmua” nga romanistët që blenë biletën (madje edhe me çmim të lartë) për të mbërritur në kryeqytetin shqiptar. Nga mëngjesi i sotëm deri në pasdite janë edhe nëntë fluturime që do të nisen nga Roma për të mbërritur në Tiranë, me shumë VIP mes pasagjerëve shkruajnë mediat italiane.





Cristian Totti u largua mëngjesin e sotëm (babai është në Monako dhe do të takohen në Shqipëri), Antonello Venditti, Edoardo Leo, Blanco, Nela, Scarchilli dhe Rosella Sensi. Në fakt, Friedkins e ftuan ish-presidentin e Romës që të marrë pjesë live në finale: përveç Tottit, ndaj, para ardhjes së amerikanëve mund të ishte i pranishëm edhe pronari i fundit italian dhe presidenti