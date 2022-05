Mediat holandeze: Princi shqiptar kritikon tifozët e Feyenoord; 12 holandezë të arrestuar në Tiranë

Të martën, princi i kurorës së Shqipërisë tha në Twitter se tifozët e Feyenoord po shkaktojnë kaos në Tiranë. Leka II shprehu shqetësimin se çfarë do të ndodhë pas ndeshjes mes Roterdamit dhe AS Roma të mërkurën. Mbrëmjen e së martës tifozët e futbollit janë përplasur me policinë në Tiranë. Autoritetet shqiptare raportojnë se kanë arrestuar 60 tifozë, mes të cilëve 12 holandezë. Dhjetë oficerë u plagosën dhe një makinë policie u dëmtua.





Në një shpjegim të postimit të tij në Twitter, Leka i tha ANP se kombinimi i birrës dhe presionit të bashkëmoshatarëve preku mbështetësit e rinj. “Shumica prej tyre ndoshta thjesht po kalojnë mirë, por policët shqiptarë janë dërguar në spital”, tha ai. “Kjo është e re për Shqipërinë. Kemi vetëm turma të zhurmshme në demonstratat politike. Futbolli është normalisht një çështje familjare këtu.”

Feyenoord do të përballet me AS Roma në finalen e Konferencës së Ligës në Tiranë mbrëmjen e së mërkurës. Ka pasur disa incidente mes mbështetësve holandezë dhe policisë mbrëmjen e së martës. Sipas policisë, policët donin të pengonin një grup holandez që të kërkonte konfrontim me tifozët italianë. Tifozët qëlluan policët me gurë dhe shishe. Policia është përplasur edhe me tifozët e Romës.

Sipas Albanian Daily News dhe mediave italiane, të paktën 200 tifozë të Feyenoord janë përfshirë në një përleshje me policinë pranë stadiumit Air Albania, ku do të zhvillohet ndeshja të mërkurën.

Albanian Daily News raportoi gjithashtu, bazuar në informacionet e policisë, se disa tifozë holandezë të dehur të futbollit u përleshën me një 45-vjeçar në një kafene. Burri u dërgua në spital me lëndime të rënda, por jashtë rrezikut për jetën.

Një foto e postuar nga faqja e lajmeve tregonte një person të shtrirë në tokë me karrige dhe tavolina të përmbysura pranë tij. Sipas lajmeve shqiptare, për këtë janë arrestuar tetë holandezë. Në rrjetet sociale po qarkullojnë edhe pamje nga përplasjet mes futbolldashësve dhe policisë, ndonëse nuk është verifikuar vërtetësia e fotove.

Kryetari i bashkisë së Roterdamit, Ahmed Aboutaleb, gjithashtu i pranishëm në Tiranë, raportoi më herët në mbrëmje për NPO se rreth shtatë persona ishin arrestuar në kryeqytetin shqiptar “Ndoshta për shkak të dhunës. Ne ende duhet të zbulojmë saktësisht.” Ai i quajti arrestimet “të pashmangshme” duke pasur parasysh konsumimin e alkoolit nga fansat.

Sipas autoriteteve, rreth 50,000 njerëz, duke përfshirë midis 15,000 dhe 20,000 holandezë, do të udhëtojnë në Tiranë për ndeshjen./NL Times

https://nltimes.nl/2022/05/25/albanian-prince-criticizes-feyenoord-fans-12-dutch-arrested-tirana