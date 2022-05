“Stadium me lojtarë virtualë”/ Erdhën deri në Tiranë për Romën, tifozët mbushin Amfiteatrin te “Liqeni Artificial” (VIDEO)

Një “Air Albania” në miniaturë është bërë mbrëmjen e kësaj të mërkurë Amfiteatri te “Liqeni Artificial”, ku me qindra tifozë po ndjekin ndeshjen e skuadrës së tyre të zemrës, që po luan në stadium ndaj Feyenoordit.





Tifozët e Romës që kanë ardhur për të mbështetur skuadrën e tyre të zemrës, në pamundësi për të qenë të pranishëm në stadium kanë zgjedhur të bëjnë tifo nga fan-zone në pika të ndryshme të kryeqytetit.

Gazeta Shqiptare ju sjell një video, ku duket se atmosfera është mjaft e zjarrtë dhe tifozët presin me kërshëri rezultatin final, me shpresën se do të kthehen në shtëpi me kupën e Conference League.