Të pasura, seksologe, modele të pozave ‘hot’/ Kush janë partneret e futbollistëve të finales së Konferencës së Ligës

Sytë e gjithë Europës janë zhvendosur në Tiranë, ku do të luhet sonte finalja e Konferencës së Ligës mes Feyenoord dhe AS Roma. Teksa të gjithë sportdashësit janë duke pritur 90 minutat e lojës, duket se atmosfera ka nisur shumë më herët.





Teksa të gjithë janë të fokusuar tek loja, apo tek problemet që tifozët kanë shkaktuar në Tiranë, duket se janë lënë jashtë vëmendjes bukuroshet e futbollistëve që do të zbresin sonte në fushë. Disa nga yjet e futbollit europian, kanë në krah partnere jo pak të famshme në vendet e tyre, ku me shumë gjasa disa prej tyre do të jenë në tribunë mbrëmjen e sotme. Por kush janë partneret e disa prej futbollistëve më të njohur të të dyja klubeve, cilat janë historitë e tyre ‘pikante’, le t’i zbulojmë së bashku…

Rui Patricio dhe Vera Ribeiro

Vera Ribeiro është e gruaja e yllit portugez Rui Patricio. Vera është seksologe profesioniste dhe eksperte në Psikologji. Ajo është një person me arsim të lartë dhe stili i saj i jetesës është mjaft modern. Me një vizion të madh për të edukuar njerëzit në komunitetin e saj për sekretet e jetës seksuale, ajo filloi rrugëtimin e saj dhe theu shumë barriera gjatë rrugës. Ajo ka qenë mbështetësja më e madhe e Rui Patricio për shumë vite. Portieri portugez ka arritur sukses të madh në vitet e fundit. Veçanërisht, ai udhëhoqi skuadrën e Portugalisë drejt triumfit në EURO 2016 për të cilin fitoi mbështetje masive në vendin e tij. Aktualisht duke luajtur me Romën, 34-vjeçari i ka kaluar vitet e kulmit, por jeta e tij e dashurisë mbetet shumë aktive.

Chris Smalling dhe Sam Cooke

Sam Cooke është një ish-modele. Modelja angleze njihet gjithashtu si gruaja e Chris Smalling, futbollisti anglez që aktualisht luan për Romën. Një fakt i rëndësishëm që duhet të dini për Sam Cooke është se ajo është 5 vjet më e madhe se burri i saj, Chris Smalling; Fakti i parë në lidhje me karrierën profesionale të Sam Cooke është se ajo ka qenë modele, ose më konkretisht një modele magjepsëse. Ajo është shfaqur në disa revista britanike për djem, si Maxim FHM, Nuts, FRONT, Zoo, Loaded dhe në MB, dhe shumë kopertina të tjera në mbarë botën.Por siç u tha më parë, ajo është më e njohur për paraqitjen e saj tek vajza në The Sun, si dhe për faktin se ishte fituese e konkursit vjetor të gazetës Page 3 Idol në vitin 2006. Ajo është shfaqur edhe në Kalendarin Hot Shots.

Lorenzo Pellegrini është i martuar me dashurinë e tij të adoleshencës Veronica Martinelli. Lorenco dhe Veronica filluan të takoheshin kur ishin në shkollë të mesme. Ata u takuan për herë të parë në vitin 2012 dhe ishte dashuri me shikim të parë. Lorenzo dhe Veronica Martinelli u takuan shumë vite përpara se të vendosnin se më në fund ishte koha për t’u martuar. Lorenzo Pellegrini dhe Veronica Martinelli u martuan në një ceremoni luksoze më 22 maj 2018. Në dasmën e tyre morën pjesë shumë të ftuar, përfshirë edhe shokët e skuadrës së Lorenzos. Veronica është një nënë dhe bashkëshorte e përkushtuar dhe është amvisa e përsosur. Veronica ka lindur më 30 maj 1996, pra mosha e saj është 25. Përveç të dhënave për gjimnazin e saj, nuk dihen të dhëna të tjera për arsimin e kapitenit të Romës. Aktualisht Veronica nuk punon, duke shtuar edhe më shumë misterin rreth jetës së saj. Vlera neto e Veronica Martinelli është në shqyrtim për momentin. Për faktin se nuk ka të dhëna për profesionin e Veronica Martinellit nuk mund të themi me siguri se cila është pasuria e saj. Pasuria neto e Lorenzo Pellegrinit vlerësohet të jetë mbi 7 milionë euro. Paga vjetore e Pellegrinit është rreth 3.8 milionë euro dhe paga e tij javore është 73,077 euro. Ai është një nga lojtarët më të paguar të Romës.

Tammy Abraham dhe Leah Monroe

Leah është një modele dhe një influencuese me gati 100 mijë ndjekës, e cila flet për përditshmërinë e saj çdo ditë dhe shpesh edhe për të dashurin e saj. Dhe më pas historitë e pushimeve (në verë ata ishin në Greqi, një vend që të dy e duan shumë, në Santorini, ndërsa vitin e kaluar zgjodhën Mykonos), foto të përvjetorit (ata festojnë në prill), video stërvitje dhe foto. Me të brendshme apo me geta sportive, në varësi të asaj që kërkon momenti. Krahasuar me të dashurat e tjera Leah, ndoshta edhe për moshën e re (22 vjeç) ajo nuk ka frikë të tregojë veten me kthesat e saj dhe nuk ka frikë të tregojë se përveç markave ekstra luksoze, i pëlqen edhe blerjet në Zara. Vajzë shumë fetare (në postimet e saj shpesh falënderon për jetën që mori), flokë të gjatë të errët dhe sy të çelur, kërthizë shpuese, e ka datën e lindjes të tatuazhuar në gjoks me numra romakë. Një shenjë e fatit? Ndoshta… Sigurisht që vajza nuk e ka problem të thotë atë që mendon. Pas përjashtimit të Tammy nga finalja e FA Cup me Leicester, ai shkroi në Instagram: “Si dreqin e merrni vendimin për të lënë golashënuesin tuaj më të mirë jashtë skuadrës për në finale? Në të vërtetë, i njëjti person që shënoi disa nga golat që të dhanë mundësinë të luash për trofeun. Nuk mund ta kuptoj se çfarë kuptimi ka. As stolin? Ti po tallesh me mua”.

Marash Kumbulla dhe Greta Naxato

Edhe një futbollistë i Kombëtares shqiptare do të jetë mbrëmjen e sotme në fushë. Marash Kumbulla është padyshim një nga zbulimet më të mëdha në Serinë A. Megjithatë, talenti shqiptar nuk ka tërhequr vetëm vëmendjen e ekipeve të mëdha, por edhe atë të bukurosheve italiane. Kumbulla prej kohësh është në një lidhje me bukuroshen italiane, Greta Naxato, e cila njihet për linjat e saj perfekte. Ajo është shumë aktive në rrjetet sociale, ku shpesh poston momente nga partneri i saj gjatë ndeshjeve. Gjithashtu bukuroshja italiane, e cila i ka vjedhur zemrën mbrojtësit, është shumë aktive në “Instagram”, ku poston foto të shumta, duke ekspozuar linjat e saj perfektë, por ndan me ndjekësit edhe momente nga palestra që ajo bën.

Justin Bijlow dhe Dayenne Huipen

Justin Bijlow po jeton ditë të arta si portieri i Feyenoord. Por duket se edhe në jetën private, gjërat po ecin mirë për të. E dashura e tij duket se ka dalë menjëherë nga një shfaqje e Victoria’s Secret. Dayenne Huipen është e dashura e Justin Bijlow dhe mediat e kanë konsideruar si një ndër femrat më të bukura. Revista për burra FHM gjithashtu e vuri re këtë: Zonjusha 25-vjeçare me rrënjë indiane u rikthye në top 500 të FHM pesë vjet më parë, këtë vit në vendin e 17-të. Ajo Justin nuk e pushtoi Dayenne me statusin e tij si futbollist. Edhe para takimit të tyre të parë, ajo tregoi se as që e dinte që Justin është portieri i Feyenoord. Nuk është plotësisht e qartë se si u takuan të dy. Ajo sigurisht që punon si modele. Përveç kësaj, Dayenne studion për stiliste. Në media ajo ka pranuar edhe për ndërhyrjet që ka bërë

Marcos Senesi dhe Valentina Pavlovsky

Valentina Pavlovsky është e dashura e Marcos Senesi, një lojtar argjentinas i klubit të futbollit Feyenoord. Në verën e vitit 2019 ata u transferuan së bashku nga vendlindja e tyre në Roterdam. Valentina Pavlovsky lindi dhe u rrit në Buenos Aires, kryeqyteti dhe zemra e Argjentinës. Ajo studioi në Colegio Santa Teresa dhe më pas u transferua me të dashurin Marcos Senesi, në Tigre në provincën e Buenos Aires. Një vështrim në Instagramin e saj e bën të qartë se Valentina i kalon orët e nevojshme në palestër: dhe për arsye të mirë, sepse trupi i është perfekt. Madje, zeshkania nuk ka frikë ta tregojë, pasi në llogaritë e saj në rrjetet sociale është e stërmbushur me foto me bikini.

Marcus Pedersen dhe Noor Omrani

Mbrojtësi i djathtë i Feyenoord-it, Marcus Pedersen, ka një marrëdhënie me talentin e madh hokejtar, Noor Omrani. Në bisedë me FHM , 21-vjeçari norvegjez konfirmon se lidhja e tyre tashmë është zyrtare. Ylli i hokejit ka një mik që punon në Feyenoord dhe kështu ra në kontakt me Pedersen. Omrani vizitoi një ndeshje në De Kuip, pas së cilës akulli filloi të shkrihej. “Një muaj më vonë shkuam sërish dhe pas ndeshjes shkuam për një pije në sallonin e lojtarëve”, thotë Omrani. ‘Atje fillova një bisedë me një djalë super të bukur. Ai më pyeti se kush mendoja se ishte lojtari më i mirë i Feyenoord. Pastaj një miku im u përgjigj se ishte numri 2 nga Feyenoord. Rezulton se ai njeri ishte menaxheri i Marcus, haha. Kështu ai shkoi te Marcus më vonë dhe tha se gjeti të dashurën e tij të ardhshme.’ Më pas të dy vazhduan të ndiqnin njëri-tjetrin në Instagram dhe kështu ranë në kontakt me njëri-tjetrin. “Ai iu përgjigj një story ku unë isha duke pirë kafe dhe më pyeti se kur do të shkonim për kafe së bashku.”. Ajo është një sportive e talentuar që premton shumë për të ardhmen.