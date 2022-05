VIDEO/ Polici i vetëm përballë turmës, shikoni si e qëllojnë me shkopa tifozët

Nata e së martës ka gjetur të papërgatitur policinë e shtetit që duket se nuk e kishte parashikuar dhunën e përmasave të tilla nga tifozët italianë dhe ata holandezë. Shenja të qarta të kësaj janë videot që shpërndahen në rrjetet sociale, ku policë të thjeshtë iu është dashur të përballen me turmat e huliganëve.





Shikoni videon më poshtë, kur një polic tenton të trembë turmën e tifozëve por përballet me dhunën e disa prej tyre që e shtrijnë në tokë dhe e qëllojnë me shkopa në kurriz. Sikur të mos ishte për policët e tjerë që afrohen me shpejtësi, gjithçka mund të kishte përfunduar si mos më keq.