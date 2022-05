Akuzohet se drogoi dhe abuzoi seksualisht me një vajzë të mitur, Gjiko përfundon në spital

Reperi Asdren Gjikolli, ose i njohur ndryshe me emrin e artit si Gjiko është një këngëtar mjaft i njohur për publikun shqiptar, teksa akuzohet për abuzim seksual ndaj një vajze të mitur.





Ai është në një gjendje jo të mirë shëndetësore i shtrirë në spital duke kërkuar ndihmën e mjekëve. Reperi nuk është ndjerë mirë për shkak të gripit dhe i është drejtuar spitalit për të marrë mjekimin e duhur.

Kujtojmë se reperi akuzohet se ka mashtruar të miturën se do ta bënte këngëtare dhe se do ta angazhonte në klipe, mirëpo gjëja e vetme që reperi bëri ishte që të kryente marrëdhënie seksuale me të miturën dhe t’i jepte asaj substanca narkotike.