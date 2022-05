I ftuar në emisionin “Open” në News24 me Eni Vasilin, analisti Artur Zheji ka folur në lidhje me marrëdhëniet e Partisë Demokratike pas zgjedhjes së kryetarit Sali Berisha, referuar edhe faktit që është një figurë politike e shpallur non grata nga SHBA.

Ai tha se ndryshe nga çfarë mendohej, edhe pas zgjedhjes së Berishës në krye të PD, ndërkombëtarët janë koherent në qëndrimet e tyre.





“Nuk ka shpresë reale që provokon rotacion, eskalone të dyta nuk dimë kush janë protagonistët e fuqishëm që po prodhon PD. Ndahen në besnikë e më shumë besnikë por nuk shohim figura.

Ndërkombëtarët janë koherent në qendrimet e tyre ndryshe nga çmendohet se pas ardhjes së Berishës në krye të PD do të ndryshonte qëndrimi.

Është një lojë e hapur, palët qendrojnë koherent. Doktori i ka sfiduar që do jem i fuqishëm edhe pse jam non grata, do jem në krye të PD. Ndërkombëtarët mbajnë qendrimin e tyre në lidhje me këtë.

Ndërkohë, analisti Andi Bushati, është shprehur se sipas tij opozita ka shpëtuar nga një kurth që synonte ta kthente në një opozitë kukull.