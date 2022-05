Berisha në seli gjatë mbledhjes së Alibeajt: Autoritetin ia jep Edi Rama, s’ka tjetër!

Kreu i PD-së, Sali Berisha shkoi në selinë blu gjatë kohës që aty ishte Enkelejd Alibeaj dhe deputetët e thirrur prej tij për raundin e tretë për presidentin. Berisha e quajti mbledhjen e 20 deputetëve një farsë që ndodh në sintoni me Edi Ramën.





“Përveç autoritetit që i jep Edi Rama, Aliubeaj nuk ka asnjë autoritet tjetër nga PD. Sot është sintonizimi i një farse të shpifur e zgjedhjes së presidentit të Republikës, nga Edi Rama me kaush opozitën” u shpreh Berisha.



Ndërkohë, duke iu referuar përpjekjeve të një dite më parë për të nxitur votimin e emigrantëve, Berisha sulmoi propozimin e Ramës për një zonë të veçantë elektorale për ta.

“Dua të dënoj me ashpërsinë më të madhe idenë e Edi Ramës për ta quajtur zonë te vecantë elektorale, të mos luajë me shqiptarët qe janë në katër anët e botës. Ata do të votojnë per kandidatët e tyre në vendet e origjines. Çdo përpjekje qe shpreh permes veglës Alibeaj, është përpjekje antidemokratike, antishqiptare. Fyerje e madhe që iu bëhet emigrantëve. Do haset me rezistencë” tha Berisha.