“Ka patur një ftohje sepse…”/ Olsi Bylyku flet për prishjen e marrëdhënieve me Bes Kallakun

Prej kohësh është komentuar gjatë në media marrëdhënia mes Bes Kallakut dhe Olsi Bylykut, duke u aluduar se ata nuk janë më miq. Zërat u forcuan akoma më shumë pas ditëlindjes së Olsit pak javë më parë. Midis urimeve të shumta nga personazhe të ndryshëm, ajo çka u vu re ishte mungesa e një urimi publik nga Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj.

Ata po ashtu nuk ishin në festën e tij ku morën pjesë personazhe të ndryshme të showbizit. Olsi dhe Besi njihen për miqësinë e tyre që u krijua që në ‘Portokalli’ e cila u forcua gjatë viteve dhe dyshen e humorit i shikonim shumë shpesh së bashku gjatë postimeve në rrjetet sociale apo me pushime së bashku me partneret e tyre.

Por Olsi thotë se mes tyre nuk ka patur asnjë debat ndonëse pranon se gjërat janë ftohur.

“Të them të vërtetën nuk është se kemi diçka. Me të gjithë njerëzit që nuk kanë qenë në ditëlindjen time, kam përshtypjen se ka qenë diçka momentale kur njëri për shembull nuk ka pasur kohë, të tjerë nuk e kanë parë të arsyeshëm. Por jo të kemi patur një zënkë. Thjesht jemi ftohur dhe jemi shkëputur. Edhe kur takohemi bisedojmë për gjëra shumë të përgjithshme që mund t’i diskutoj me çdo person që takoj. Mendoj që rruga që vazhduam secili bëri që të ftohemi.”-tha ai i ftuar në ‘Goca dhe Gra’.