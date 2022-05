“Ne kemi shkruar historinë”/ Mourinho emocionohet teksa Roma fiton titullin e Ligës së Konferencës: Tani do shkojë me pushime

Trjaneri i njohur portugez Mourinho u përpoq dhe dështoi të mbante lotët pasi Roma mundi Feyenoord në finalen e tyre të parë kontinentale në më shumë se tre dekada. Por Murinho ishte ende emocional në kohën kur përshëndeti ekipin e tij pas ceremonisë së trofeut.





Tifozët e Romës e kanë marrë Mourinhon në zemrat e tyre gjatë një sezoni lart e poshtë i cili kulmoi me fitoren 1-0 të së mërkurës në Tiranë, e cila i dha fund një mungese 14-vjeçare trofe për klubin kryeqytetas.

“Unë kam qenë në Romë për 11 muaj, e dija që në momentin kur mbërrita se çfarë do të thoshte për njerëzit. Ata kishin pritur për diçka të tillë”, tha Mourinho për Sky.

“Kjo nuk ishte punë sonte, kjo ishte histori. Ne duhej të shkruanim historinë. Ne e shkruam atë.”

Triumfi i së mërkurës ishte titulli i tij i pestë evropian dhe e bëri atë trajnerin e parë që fiton të gjitha garat aktuale të UEFA-s.

Dhe ai konfirmoi se do të qëndronte te Romë sezonin e ardhshëm për të ndërtuar mbi punën solide të bërë në sezonin e tij debutues.

“Unë po qëndroj, nuk ka dyshim për këtë”, tha ai.

“Ne duhet të shohim se çfarë duan të bëjnë pronarët tanë, të cilët janë njerëz fantastikë, sezonin e ardhshëm, sepse kjo është histori, por ne mund të ndërtojmë një projekt të veçantë.

“Tani do të shkoj me pushime, do të ulem në plazh dhe do të mendoj për të gjitha për pak kohë”.