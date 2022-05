Plagosja në Pukë/ Adoleshenti qëllon me armë zjarri 11-vjeçarin, e ngatërroi me kushëririn! Shkaku, një konflikt i hershëm

Një ngjarje e paprecedentë është shënuar pasditen e së enjtes në Pukë. Një 17-vjeçar ka qëlluar me armë zjarri një 11-vjeçar, i cili për shkak të dëmtimit të rëndë është transportuar me helikopter te Spitali i Traumës në kryeqytet.

Informacionet e para nga vendngjarja, specifikisht fshati Gjegjan i Pukës, sugjeronin se bëhej fjalë për një ngjarje aksidentale, por nuk rezultoi kështu. Gazeta Shqiptare ka mësuar se i mituri, Arbër Ndreu është plagosur nga shoku i tij 17-vjeçar.

Ky i fundit kishte marrë armën për të vrarë një person me të cilin kishte konflikt dhe ka qëlluar gabimisht mbi të miturin, pasi shënjestra ka qenë kushëriri i 11-vjeçarit.

Informacionet e para:

Gazeta Shqiptare mësoi rreth orës 16:30 se një plagosje me armë zjarri kishte ndodhur në qytetin e Pukës, ku ka mbetur i lënduar një i mitur, i moshës 11-vjeçare, duke u nisur nga raportimi i “News 24”.

Sipas informacioneve paraprake, pas të shtënave i mituri u dërgua në spitalin e Pukës për të marrë kujdesin e nevojshëm mjekësor. Ai kishte marrë një plagë në këmbë.

Në atë kohë, ende nuk diheshin rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë, ndërkohë që policia po shkonte drejt vendngjarjes.

Detajet e reja:

Pas pa minutash, Gazet6a Shqiptare mësoi se se autor i ngjarjes ishte një 17-vjeçar dhe nga të dhënat paraprake dyshohej se ngjarja ka qenë aksidentale, teksa pritej vijueshmëria e hetimeve për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen.

Në atë kohë, dihej vetëm se 11-vjeçari kishte marrë një plumb në këmbë dhe është transportuar drejt spitalit të Pukës për të marrë kujdesin e nevojshëm mjekësor.

I mituri dërgohet me helikopter drejt Tiranës

Rreth orës 18:00, u mësua se 11-vjeçari që u plagos me armë zjarri në fshatin Gjegjan të Pukës është transportuar me helikopter drejt spitalit të Traumës pasditen e të enjtes.

Ai ka marrë një plumb në këmbë dhe është transportuar fillimisht drejt spitalit të Pukës, por më pas është dërduar për trajtim të specializuar në Tiranë, vijoi Gazeta Shqiptare.

Policia jep informacion për ngjarjen, identifikohet autori

Rreth dy orë pas ngjarjes, Policia publikoi informacion më të hollësishëm në lidhje me plagosjen me armë zjarri të 11-vjeçarit në Pukëm në fshatin “Dom Gjegjan” rreth orës 16:20.

Me anë të një njoftimi, policia bëri me dije se 17- vjeçari me iniciale R.C. ka qëlluar me armë zjarri drejt 11-vjeçarit duke e plagosur në këmbë.

Paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkaqe aksidentale, ndërsa mituri është dërguar me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Sakaq, Policia po punon për kapjen e autorit 17-vjeçar.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 16:20, në fshatin “Dom Gjegjan”, Pukë, në rrethana ende të paqarta është plagosur me armë zjarri, një i mitur 11 vjeç, i cili po dërgohet në Spitalin e Traumës Tiranë. Falë veprimeve të shpejta hetimore është bërë identifikimi i autorit të dyshuar të ngjarjes, shtetasi R. C. 17 vjeç dhe po punohet për kapjen e tij. Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje.

Adoleshenti ngatërroi objektivin, donte të qëllonte kushëririn e të miturit!

Rreth orës 19:00, është zbuluar dinamika e plagosjes me armë zjarri e 11-vjeçarit në fshatin Gjegjan të Pukës. I mituri ndodhej në ambientet e lokalit të babait të tij në momentin që ndodhi ngjarja.

Autori ka hyrë në lokal për të gjetur kushëririn e 11-vjeçarit me të cilin kishte konflikte të mëparshme. Në momentin që nuk e ka gjetur atë ka qëlluar me armë ndaj të miturit duke e plagosur në këmbë. 11-vjeçari u dërgua fillimisht në spitalin e Pukës, por më pas u nis me helikopter drejt Tiranës për të marrë trajtim të specializuar.

Ndërkohë, Policia ka bërë të mundur identifikimin e autorit dhe po vijon punën për kapjen e tij.