“Situatë e vështirë”, rusët intensifikojnë sulmet kundër forcave ukrainase në Donetsk dhe Luhansk, kombinim raketash dhe artilerie

Sipas zyrtarëve ukrainas, forcat ruse po aplikojnë një gamë të gjerë armësh në disa fronte në Ukrainën lindore, ndërsa përpiqen të thyejnë mbrojtjet e Ukrainës, të cilat janë më të shumta në numër dhe të armatosur.





Disa nga ata zyrtarë e përshkruajnë situatën si “shumë të vështirë” dhe pranojnë se njësitë ukrainase mund të duhet të tërhiqen në disa vende.

Ditët e fundit, thonë zyrtarët ukrainas, rusët kanë kombinuar raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi, sisteme raketash me shumë lëshime, artileri të rëndë dhe tanke në një bombardim të pamëshirshëm të qyteteve dhe qyteteve në rajonet e Luhansk dhe Donetsk ende nën kontrollin e Ukrainës.

Policia Kombëtare e Ukrainës tha se civilët u vranë në sulmet në 13 vendbanime në Donetsk, me disa qytete që nuk ishin shënjestruar më parë duke pësuar dëme. Forcat ruse duket se po zgjerojnë numrin e qyteteve që po bombardojnë ndërsa përpiqen të shkatërrojnë mbrojtjen dhe linjat e furnizimit të Ukrainës.

Objektivi i tyre kryesor duket se është marrja e Slovianskut, i cili ka parë një rritje të granatimeve ditët e fundit. Kryebashkiaku Vadym Liakh tha se gjysma e qytetit tani është pa ujë dhe nuk do të ketë “nuk do të ketë furnizim me gaz deri në sezonin e ngrohjes”.

Një numër në rritje i zyrtarëve ukrainas e përshkruajnë situatën ushtarake në terma të tmerrshëm, megjithëse përparimet ruse në terren kanë qenë modeste.

Fedir Venislavskyi, një anëtar i parlamentit të Ukrainës, i cili është në Komitetin e Sigurisë Kombëtare, e përshkroi situatën si “të vështirë”.

Ai i tha televizionit ukrainas se “pikat më të nxehta janë Severodonetsk dhe Lysychansk. Armiku po përpiqet të rrethojë trupat tona.”

Qytetet binjake në Luhansk janë shkatërruar pothuajse tërësisht, por trupat ukrainase janë ende të pranishme. Rreth 15,000 civilë vlerësohet të jenë ende në Severodonetsk.

Sipas vlerësimit të fundit të fushës së betejës të Institutit për Studimin e Luftës, “forcat ruse mund të kenë nevojë të kryejnë një ofensivë tokësore në Severodonetsk në ditët në vijim për të ruajtur ritmin e tyre.

Venislavskyi tha se nëse rusët mund të thyejnë rezistencën ukrainase atje, “objektivat e tyre të radhës janë Bakhmut, Soledar”, qytete që janë më në perëndim.

Në veçanti, zyrtarët rajonalë thonë se autostrada që lidh Bakhmut dhe Lysychansk – një rrugë furnizimi për forcat ukrainase – është nën sulm të vazhdueshëm.

“Armiku kontrollon pjesërisht Lyman dhe shkon në periferi të Severodonetsk. Situata në këtë zonë operacionale do të jetë shumë e vështirë në ditët në vijim,” tha ai.

Ai sugjeroi gjithashtu se forca shtesë ruse po futeshin, duke thënë se “armiku vazhdon të grumbullojë rezerva pranë Izium për të sulmuar Sloviansk dhe Barvinkove”.

“Armiku po dërgon njësi nga Krai Primorsky, Lindja e Largët dhe Siberia në Ukrainë. Formohen grupe batalionesh, ngarkohen në hekurudhë dhe dërgohen në Ukrainë,” tha Venislavskyi.

Serhiy Haidai, kreu i administratës ushtarake rajonale të Luhansk, tha se “Forcat e Armatosura po mbrohen për muajin e katërt tani. Pozicionet tona mbrojtëse shkatërrohen nga armiku çdo ditë.”

“Rajoni i Luhanskut, pjesa që është nën kontrollin e Ukrainës, është shumë i vogël për nga territori. Prandaj, rusët do të bëjnë të pamundurën për ta marrë atë. Për ta, kjo është mënyra më e lehtë për të fituar të paktën një fitore të ndërmjetme…Forcat tona po kalojnë gradualisht në pozicione më të fortifikuara”, tha ai.

Haidai është një nga disa zyrtarë ukrainas që theksoi se mbrojtja në lindje është shumë më e madhe.

“Duhet të kuptoni se një sasi e madhe e pajisjeve dhe njerëzve po luftojnë kundër nesh,” tha ai.

“Duhet kohë që armët [perëndimore] të arrijnë tek ne. Ato duhet të kalojnë nga perëndimi në lindje të Ukrainës. Një ose dy obusa nuk do të ndryshojnë pozicionin; ne thjesht do t’i humbim ato. Prandaj, duhet të presim dhe të rigrupojmë. “tha Haidai.

Ai gjithashtu pranoi mundësinë që forcat ukrainase të tërhiqen.

“Ndoshta do të na duhet të lëmë edhe një dy vendbanime. Por ne duhet të fitojmë luftën, jo betejën”, tha Haidai.

Rostyslav Smirnov, një këshilltar i ministrit të Punëve të Brendshme të Ukrainës, i tha televizionit ukrainas se “përparësia e rusëve në [përsa i përket] personelit është tetë me një”, dhe avantazhi në pajisje më shumë se dy herë më shumë.