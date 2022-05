“Përgjegjës për vrasjen në Elbasan para 25 prillit!”/ Bardhi sulmon ashpër Berishën: Bandat ortakëri me ‘Foltoren’

Ashpër ka replikuar në distancë këtë të premte deputeti i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi me ish-kryeministri Sali Berisha pas akuzave të këtij të fundit për të qenit përgjegjës në lidhje me vrasjen e Elbasanit para zgjedhjeve të 25 prillit 2021.





Më herët, ish-kryeministri tha se Bardhi po lufton për të shpëtuar shpirtin e tij, por është i pashpresë.

Madje Berisha i bëri thirrje që të sqarojë rolin e tij në vrasjen e Elbasanit, ku humbi jetën Pjerin Xhuvani vetëm 4 ditë par zgjedhjeve të 25 prillit 2021.

“Shpifja është i vetmi mjet që i ka mbetur Sali Berishës për të bërë politikë. Ai e di shumë mirë se roli im në Elbasan ka qenë dyfishimi i mandateve për PD nga 3 në 6 mandate përballë terrorit të bandave të pushtetit, që sot janë në ortakëri me Foltoren. Sot e kësaj dite nuk ka asnjë deklaratë të SB për t’u distancuar nga ndërhyrja e bandave të Elbasanit në punët e Foltores. Me shpifje as nuk mbulon dot të vërtetën, as nuk shkon dot larg”, shkruan Bardhi.