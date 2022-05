DATA/ Zgjedhjet në funksionet drejtuese të selisë blu, Paloka: Në qershor mblidhet Këshilli Kombëtar i PD-së

Kryetari i Këshillit Kombëtar Edi Paloka ka bërë të ditur se ditën e premte më 3 qershor do të mblidhet Këshilli Kombëtar i selisë blu.





Pas votimit për Kryesinë, Paloka zbuloi se në rend të ditës do të jenë zgjedhjet në disa funksione drejtuese të Partisë Demokratike dhe ngritja e institucioneve të tjera sipas përcaktimit në Statutin e kësaj force politike.

“Ditën e premte, më datë 3 qershor, ora 17.00, do të mblidhet Këshilli Kombëtar i PD. Në rend të ditës do të jenë zgjedhjet në disa funksione drejtuese të PD dhe ngritja e institucioneve të tjera sipas përcaktimit në Statutin e PD”, shkruan Paloka në njoftimin e tij.

Ndërkaq ditën e sotme Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka zgjedhur 20 emrat e rinj të Kryesisë së PD. Në listën me 16 burra dhe 4 gra, në krye është Belind Këlliçi, i cili ka marrë 192 vota, i ndjekur nga Flamur Noka me 166 vota dhe Oerd Bylykbashi me 148 vota.

Ndërsa nga gratë më e mbështetura është Fatbardha Kadiu me 141 vota.

Më pak e votuara nga te gjitha te zgjedhurit eshte Eleina Qirici me 75 vota.

Ndërkohë Komisioni i Rithemelimit, i cili organizoi këtë proces tha se votat për ish Presidentin Bujar Nishani nuk u numëruan pas lajmit për ndarjen e tij nga jeta.

Fatbardha Kadiu 141 vota Ina Zhupa 126 Jozefina Topalli 118 Edith Harxhi 85 Mimoza Hajdarmataj 78 Eleni Qirici 75