Delegacioni i Bashkimit Evropian reagon për ndarjen nga jeta të Bujar Nishanit: Ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për afrimin e Shqipërisë në BE

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka reaguar për ndarjen nga jeta të ish-Presidentit, Bujar Nishani.





Me anë të një postimi në Facebook, BE thotë se Nishani, si Ministër i Drejtësisë, i Brendshëm dhe President, ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për afrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian.

“Me dhimbje të thellë mësuam për ndarjen nga jeta të Presidentit Bujar Nishani. Si Ministër i Drejtësisë, i Brendshëm dhe President, ai ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për afrimin e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ngushëllimet tona të përzemërta familjes, miqve dhe kolegëve të tij”, thuhet në mesazhin ngushëllues.

Më herët, ambasada e SHBA në mesazhin e saj të ngushëllimit drejtuar familjes së ish-kreut të Shtetit, shkruan se kontributi i Bujar Nishanit për Partinë Demokratike, zhvillimin e vendit dhe raporteve Shqipëri-SHBA do të mbahet mend nga bashkatdhetarët, bashkëpunëtorët dhe partnerët e shumtë.