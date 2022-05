E PLOTË/ Nga Ilir Meta, te Vjosa Osmani! Ndarja nga jeta e Bujar Nishanit trondit politikën në vend dhe më gjerë

Një vdekje e papritur ka qenë ajo e ish-presidentit Bujar Nishani këtë të shtunë. Ndarja e tij nga jeta ka shkaktuar tronditje jo vetëm në radhët e politikanëve në Shqipëri, por edhe më gjerë në shtete fqinje dhe në radhë të tjera të jetës publike të vendit.

Prej disa ditësh, Nishani ndodhej i shtruar në një spital në Gjermani, pasi vuante nga pneumonia bilaterale me insuficience respiratore, si pasojë e komplikacioneve të shkaktuara nga koronavirusi.

Dy javë para se të nisej drejt Gjermanisë, ai u trajtua në kushte shtëpie, dhe më pas iu shfaqën komplikacione post-Covid. Ish-kreu i shtetit shqiptar u shtrua në spitalin “Shefqet Ndroqi”, por me kërkesë të të birit (student mjekësie në Gjermani) ai u dërgua aty për të qenë nën survejimin e mjekëve gjermanë.

Familja e Nishanit është ndodhur pranë tij në çastet e fundit. Situata shëndetësore e ish-kreut të shtetit u rëndua pas infektimit të tij me COVID-19 dy muaj më parë. Ai vuante nga një sëmundje autoimune në mëlçi dhe nuk arriti t’i tejkalojë pasojat që virusi famëkeq i ka lënë në organizëm.

Gjendja e tij u stabilizua për pak kohë, por, më pas, ajo u përkeqësua. Më 23 prill, ai u nis drejt Gjermanisë për mjekim, ku edhe dha frymën e fundit.

Paloka: Respekti ynë do e shoqërojë kurdoherë

Deputeti i Partisë Demokratike, Edi Paloka ka konfirmuar vdekjen e ish-presidentit Bujar Nishani. Përmes një mesazhi në rrjetin social “Facebook” Paloka shkruan se pak më parë u konfirmua lajmi i vdekjes së Nishanit.

Nje lajm i hidhur ka pak qe u konfirmua ; Bujar Nishani , ish-President i Republikes, minister dhe funksionar ne disa poste te rendesishme te PD ne vite, ka nderruar jete! Nje fatkeqesi per familjen dhe per gjithe demokratet. Respekti yne per gjitheshka dha per PD dhe per vendin, do e shoqeroje kurdohere!

Gazment Bardhi: Ditë zie për familjen tonë të madhe

Gazment Bardhi ka reaguar për vdekjen e ish-Presidentit Bujar Nishani, duke thënë se ndarja e tij nga jeta është një ditë zie për familjen e demokratëve.

Në rrjetet sociale, Bardhi thotë se vdekja e parakohshme e Nishanit i ka tronditur të gjithë, ndërsa i shpreh ngushëllime familjes.

Basha: Sot PD humbi një politikan të përkushtuar

Ish-kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka reagur të shtunën për vdekjen e ish-presidentit Bujar Nishani. Në rrjetet sociale, ai thekson se lajmi është tepër i trishtueshëm dhe se sot, PD ka humbur një politikan të përkushtuar, kontributin e të cilit për të dhe Shqipërinë do ta kujtojë përherë me respekt.

Ngushëllimet më të ndjera familjes, miqve dhe të afërmve të tij. Sot Partia Demokratike ka humbur një politikan të përkushtuar, kontributin e të cilit për të dhe Shqipërinë do ta kujtojë përherë me respekt. U prehtë në paqe!

Ish-ministri i Drejtësisë: PD humbi politikanin e mençur

Ish-ministri i Drejtësisë, Eduart Halimi ka reaguar për ndarjen nga jeta të Bujar Nishanit. Sipas tij, ky lajm është dramatik dhe tronditës për familjen, por edhe për miqtë.

Me anë të rrjeteve sociale, Halimi ka sjellë në vëmendje ditën kur me ish-Presidentin Nishani janë bërë miq, ndërsa ka kujtuar edhe një nga momentet më të vështira, kur ai do të bëhej operacion në tru.

Postimi i plotë:

Lamtumire i dashur President Nishani!

Sot ishte dita jote e fundit mes nesh, por jo e fundit qe do shkruajme per ty!

Lajmin shokues ma dergoi nje bashkepuntor i ri imi.

Dramatik per familjen tende qe po luftonte prej muajsh!

Trondites per mua dhe familjen tone politike !

Ne pak sekonda memorja me solli ftesën tende per dreke ku ne fund me the “kam ditelindjen, mbush 40 vjec, dhe mendova ta kalonim bashke”.

Prej asaj dite u beme miq edhe me shume. Mu kujtua rreth 14 vjet me pare kur me tregoje per naten qe kaluat zgjuar me Odeten per te marre vendimin per operacionin ne tru, mbeshtetjen e saj te jashtezakonshme ne ato dite te veshtira dhe batuten tende: “zoti me ka me sy te mire, se me ndezi sinjalin, me paralajmeroi”.

Dhe keto 14 vjet me kurajen me te admirueshme luftove me post pasojat e atij operacioni dhe tregove shembullin inspirues per te ecur para! Tregove se mund te ishe nje politikan model: deputet i qytetareve, sherbetor i tyre dhe familjes sone politike; minister i drejtesise dhe minister i brendeshem i pakompleksuar nga pushteti; president i denje, i pakurruptuar dhe i ndershem!

Sot humbem mikun tone Presidentin Nishani! Familja humbi babain model, PD humbi politikanin e mencur!

Lamtumire i dashur Bujar!