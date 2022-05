FORMACIONET/ Sonte finalja e Champions League, Liverpool-Real Madrid, sfida që pritet të arrijë 325 milionë shikues

Sonte në 21:00, stadiumi “Stade de France” do të jetë pritësi i ngjarjes më prestigjioze të garave evropiane, ku Real Madridi dhe Liverpooli do të luftojnë kokë më kokë për trofeun e Ligës së Kampionëve.





Kjo do të jetë finalja e tretë mes këtyre dy klubeve në histori të Ligës së Kampionëve, ku në vitin 1981 Liverpooli e mposhti Realin me rezultat minimal 1:0, kurse në vitin 2018, Los Blancos triumfoi në finale me rezultat 3:1.

Sa i përket logjistikës për organizimin e finales së sotme, pak evente mund të krahasohen me shkallën e finales së këtij sezoni në Champions. 400 vullnetarë i janë bashkuar UEFA-s për të ndihmuar në logjistika të ndryshme, transmetim, biletari, akreditim, etj, për të mos i lënë asgjë në dorë rastësisë.

319 persona do të përfshihen në operacionet e transmetimit, përfshirë teknikët, ndërsa 510 persona do të angazhohen me ceremoninë spektakolare hapëse të finales, e cila do të ketë në qendër të saj yllin kubanoamerikan të muzikës, Kamila Kabejo.

Në “Stade de France” priten mbi 78 mijë tifozë, ndërsa 1700 profesionistë do të punojnë me skuadrat e transmetimit të akredituara, së bashku me 400 përfaqësuesit e mediave dhe 180 fotografë të akredituar.

Ndeshja do të transmetohet në më shumë se 200 vende të botës dhe do të arrijë 325 milionë shikues në të gjithë globin, duke thyer rekordin e 275 milionëve të sezonit të shkuar.