Humbjet nga lufta në Ukrainë, Rusia heq kufirin e moshës për rekrutët ushtarakë! Putin rikthen ‘veteranët’ në luftë

Presidenti rus Vladimir Putin nënshkroi ditën e sotme një ligj që heq kufirin e sipërm të moshës për rekrutët ushtarakë.





Rusia ka pësuar humbje të mëdha në pushtimin e saj tre-mujor të Ukrainës, ku me dhjetëra mijëra ushtarë kanë mbetur të vrarë ose të plagosur.

Inteligjenca e Mbretërisë së Bashkuar vlerësoi këtë muaj se Rusia kishte humbur rreth një të tretën e forcave të saj tokësore.

Putin shpreson se heqja e kufirit të moshës për rekrutët ushtarakë, i cili kaloi Duma (parlamenti rus) të mërkurën e kaluar, do të tërheqë veteranët me përvojë përsëri në shërbim dhe do të ndihmojë në zbutjen e humbjeve.

Më parë qytetarëve në 40 vjeç dhe të huajve në 30 u ndalohej të regjistroheshin. Masat e tjera që thuhet se janë në shqyrtim përfshijnë zgjatjen e rekrutimit dhe reduktimin e kohës që rekrutët shpenzojnë për trajnime përpara se të dërgohen në vijën e parë.