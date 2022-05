Përfundon votimi në Këshillin Kombëtar të PD/ Mësohet se kur nis numërimi elektronik!

Përfundon procesi i votimit për anëtarët e rinj të Kryesisë së Partisë Demokratike. Mësohet se numërimi elektronik i votave do të nisë në orën 13.30, ku çdo votë do të transmetohet live.





PROCESI I VOTIMIT

Pas fjalimeve që zgjatën rreth 30 minuta, Këshilli Kombëtar i PD-së, nisi procesin e votimit për kryesinë e re, ku anëtarët votuan të gjithë. Nga 47 kandidatë që janë në fletën e votimit do të zgjidhen 20 anëtarë, 6 zonja dhe 14 zotërinj.

Siç bëri të ditur edhe kryetari i Këshillit Kombëtar, Edi Paloka, të gjithë anëtarët do të kenë nga 2 fletë votimi, një me listën e zonjave ku duhet të zgjedhin jo më shumë se 6 dhe një me listën e kandidatëve meshkuj ku duhet të zgjedhin jo më shumë se 14. Në përfundim të votimit, numërimi i votave do të bëhet elektronik.

Në listën e miratuar në mbledhjen e drejtuar nga kreu i PD, Sali Berisha, shihet se janë rikthyer disa prej emrave të njohur demokratë, si Jozefina Topalli, Genc Pollo, Arben Imami apo Bujar Nishani, por nuk mungojnë edhe emra të rinj.

LISTA E PLOTË: