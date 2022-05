Po planifikoni pushime verore jashtë vendit?/ Më parë zbuloni se cilët janë shoferët ‘më të këqinj’ në Evropë!

Po planifikoni një pushim evropian këtë verë? Kujdesuni për shoferët agresivë, të rrezikshëm dhe të dehur, të paktën, sipas evropianëve. Një sondazh i ri ka zbuluar se 79% e tyre kanë një opinion negativ për shoferët e tjerë, ndërsa, 97% e tyre krenohen me drejtimin e tyre të shkëlqyer.





Sondazhi i 12,400 evropianëve në mars 2022 u porosit nga Vinci Autoroutes e Francës, e cila menaxhon autostradat franceze. Ai u krye nga kompania e sondazheve Ipsos, e cila pyeti të paktën 1,000 njerëz në secilin prej 11 vendeve për zakonet e tyre të drejtimit dhe ato të shoferëve të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.

Nga pamja e saj, shoferët me pushime do të jenë në një tronditje. Një 42% e madhe e polakëve thanë se ngasja ka të bëjë me “çdo njeri për veten e tij” (krahasuar me vetëm 7% të spanjollëve), ndërsa një e katërta e britanikëve pretenduan se nuk ishin i njëjti person pas timonit si përpara tij.

Sondazhi gjithashtu merr stereotipe kombëtare dhe shpesh i gjen ato të vërteta. Vetëm 16% e shoferëve italianë thanë se shokët e tyre italianë ishin të sjellshëm, ndërsa 14% e shoferëve francezë mendojnë se shoferët francezë janë të stresuar.

Të vërtetë në formë, britanikët dukeshin më të vetëkënaqur, duke llogaritur se vetëm 68% e shoferëve të tjerë i kushtonin vëmendje, dhe më pak se gjysma ishin të qetë dhe të sjellshëm.

Megjithatë, kur erdhi puna për të gjykuar kombet e tjera, gjërat dukeshin pak më ndryshe. Gjermanët, të njohur për autostradat e tyre të shpejta, vendosën që vetëm 30% e shoferëve të vendeve të tjera ishin agresivë dhe akoma më pak të papërgjegjshëm.

Më pak gjykues ishin spanjollët dhe britanikët, 70% e të cilëve kishin diçka negative për të thënë për miqtë e tyre në Evropën kontinentale. Kjo tingëllon si shumë, derisa të dëgjoni për të tjerët.

Nëse do të shkoni në Greqi këtë verë, mund të dëshironi të bëni një gjumë të mirë dhe të pini një kafe përpara se të shkoni në rrugë për t’u siguruar që jeni në formë të mirë. Grekët ishin më kritikët ndaj zakoneve të vozitjes së kombeve të tjera, me 91% të tyre duke përdorur përshkrime negative të moshatarëve të tyre.

Duke thënë këtë, ata gjithashtu dolën në krye për “sjellje jocivile” të vetë-raportuara në makinat e tyre, me rreth gjysma që raportuan sharje, bono, parakalim në anën e gabuar të rrugës ose kërcyer nga makina për të folur me një tjetër. shofer. Ata ishin gjithashtu vendi që kishte më shumë gjasa të mbante një makinë ‘të bezdisshme’ përpara. Pra, mbajini sytë nga pasqyra e pamjes së pasme nëse planifikoni një udhëtim në Greqi këtë verë — ose merrni parasysh Sllovakinë, e cila ra në fund në tabelën e pasme.

Greqia kryeson gjithashtu bordin e shoferëve që përdorin telefonat e tyre gjatë vozitjes, me 77% që pranojnë se bëjnë telefonata dhe 83% raportojnë se përdorin telefonin e tyre të mençur në timon. Spanja është në fund të kësaj tabele, me 62% që përdorin telefonat inteligjentë gjatë vozitjes.

Greqia shënoi gjithashtu pikën më të lartë në drejtimin e rrezikshëm, me rreth një e treta e shoferëve që pranuan sjellje si shpejtësia, kapërcimi i dritës së kuqe, mos ngadalësimi i shpejtësisë për punimet në rrugë dhe mosmbajtja e një distancë të sigurt midis makinave.

Ndërkohë, vetëm 20% e grekëve mund të mbledhin ndonjë gjë pozitive për të thënë për shoferët e kombeve të tjera, ndërsa MB përsëri kryesoi bordin, me 50% që thonë gjëra të mira për rivalët e tyre.

Sondazhi nuk është i vetmi makth me të cilin përballen pushuesit në Evropë këtë vit. ‘Karmagedoni’ po i shtyn tarifat e qirasë së makinave në nivele rekord, ndërkohë që Britania e Madhe po vazhdon të shohë dhjetëra fluturime të anuluara çdo ditë.

Përktheu dhe përshtati nga CNN: E.H/Gazeta Shqiptare