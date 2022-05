Pushtimi, paralajmëron Zelensky: Do marrim gjithçka mbrapsht që kemi humbur prej Rusisë, është çështje kohe

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Ukraina do të marrë mbrapsht gjithçka që ka humbur prej Rusisë.





“Ukraina do të marrë gjithçka mbrapsht [nga Rusia]. Ky është e padiskutueshme. Është vetëm çështje kohe. Çdo ditë në të njëjtën kohë, koha deri në çlirimin e vendit. Gjithçka që bëjmë e bëjmë vetëm për këtë gjë”, u shpreh ai në fjalimin e mbrëmjes së sotme.

Zelensky tha se situata në Donbas mbetet e vështirë, veçanërisht në zonat e Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut dhe Popasna.

“Mbi të gjitha, për sa i përket furnizimit me armë, çdo ditë po i afrohemi më shumë se numri i armikut tonë. Ne do të dominojmë pushtuesit me fuqi goditëse teknologjike dhe konvencionale. Varet shumë edhe nga partnerët tanë. Ata janë të gatshëm t’i ofrojnë Ukrainës gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur lirinë. Kështu që pres lajme të mira javën e ardhshme”, është shprehur ai.