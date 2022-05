Biseda telefonike mes Vuçiç dhe Putin/ Serbia bie dakord për furnizim me gaz rus: Nuk mund të flas për çmimin

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha të dielën se kishte rënë dakord për një kontratë të re trevjeçare për furnizimin me gaz në një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin.

“Nuk mund të flas për çmimin tani, të gjitha detajet do të merren vesh me Gazprom”, u tha Vuçiq gazetarëve. Vuçiç tha se Serbia kishte rënë dakord me Putinin që çmimi i gazit të lidhej me çmimin e naftës, por nuk dha detaje.