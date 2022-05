Digjet edhe raundi i tretë i zgjedhjes së Presidentit pa asnjë kandidaturë! Tashmë “topi” i kalon mazhorancës, çfarë do ndodhë në dy hapat e fundit

Digjet edhe raundi i tretë i zgjedhjes së Presidentit në mënyrë konsensuale mes mazhorancës dhe opozitës.





Sot në orën 16:00 ishte afati i fundit i dorëzimit të emrave, por edhe ky raund tashmë do të kalojë pa asnjë kandidaturë të paraqitur nga palët politike.

Ditën e nesërme (30 maj) do të mbahet seanca parlamentare për zgjedhjen e Presidentit, por me asnjë emër kandidati, nuk do të zhvillohet votimi.

Tashmë rradha për të zgjedhur Presidentin i kalon mazhorancës e cila i ka 71 vota të mjaftueshme për të përcaktuar kreun e ri të shtetit, edhe pse deri më tani ata nuk kanë nxjerrë asnjë emër.

Mazhoranca vendosi që 3 raundet e para ku pritej zgjedhja e një Presidenti konsensual, propozimet t’ia lërë opozitës.

Por kjo e fundit nuk arriti që të depozitojë zyrtarisht një emër, pavarësisht mbledhjeve e diskutimeve të shumta të zhvilluara me mazhorancën.

Nëqoftëse në 3 raundet e para Presidenti zgjidhej me shumicë të cilësuar prej 84 votash, tashmë në dy raundet e mbetura, mazhoranca mund ta zgjedhë e vetme me një shumicë të thjeshtë prej 71 votash.

Sipas Kushtetutës, raundi i katërt duhet të zhvillohet brenda 7 ditësh nga i treti. Për të caktuar datën e votimit në Parlament, do të mblidhet Konferenca e Kryetarëve në ditët në vijim.

Në rastin më flagrant, nëse Presidenti nuk zgjidhet as në raundin e pestë, shpërbëhet Parlamenti. Por ky skenar ka pak gjasa të ndodhë për shkak se mazhoranca ka më shumë se gjysmën e votave që duhet për përzgjedhjen e kreut të shtetit. (Mazhoranca ka 74 vota nga 71 që nevojiten)