“E nevojshme për të mbrojtur lirinë”- Lufta, nis armatimi i Ukrainës për përballjen kundër agresionit rus!

Ukraina ka filluar të marrë raketa anti-anije Harpoon nga Danimarka dhe raketa vetëlëvizëse nga Shtetet e Bashkuara, armë që do të forcojnë forcat që luftojnë pushtimin rus, tha të shtunën ministri ukrainas i Mbrojtjes Oleksiy Reznikov.





“Mbrojtja bregdetare e vendit tonë nuk do të forcohet vetëm nga raketat Harpoon, por ato do të përdoren nga ekipe të trajnuara ukrainase”, shkroi Reznikov në faqen e tij në Facebook.

Ai tha se raketat Harpoon nga breg-anija do të operohen së bashku me raketat ukrainase Neptun për të mbrojtur bregdetin, duke përfshirë portin jugor të Odesës.

Serhiy Bratchuk, një zëdhënës për administratën ushtarake rajonale të Odesës në Ukrainën jugore, tha në një postim në internet se “na janë dorëzuar kaq shumë Harpoon sa mund të fundosim të gjithë flotën ruse të Detit të Zi. Pse jo?”

Muajin e kaluar Moskva, flamuri i flotës ruse të Detit të Zi, u mbyt pas asaj që Ukraina tha se ishte një sulm me raketa kundër anijeve. Moska thotë se një zjarr shkaktoi një shpërthim municioni.

Pas nisjes së pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt, Rusia vendosi një bllokadë detare në portet e Ukrainës, duke penguar eksportet vitale të grurit. Ajo ka përdorur gjithashtu flotën e saj të Detit të Zi për të nisur sulmet me raketa.

Reznikov tha se Ukraina kishte marrë gjithashtu një sërë artilerie të rënda, duke përfshirë obusët vetëlëvizës M109 të modifikuar të prodhuar nga SHBA, që do të lejojnë ushtrinë ukrainase të godasë objektivat nga distanca më të gjata.

Ukraina thotë se dëshiron të sigurojë dërgesat e raketave të shumta M270 me rreze të gjatë veprimi të prodhuar nga SHBA.

Presidenti Volodymyr Zelenskiy tha se Ukraina, duke punuar për të rritur furnizimet me armë, po i afrohej pikës ku do të tejkalonte rusët teknologjikisht dhe për sa i përket aftësisë së saj për të goditur.

“Sigurisht, shumë varet nga partnerët tanë dhe gatishmëria e tyre për t’i ofruar Ukrainës gjithçka të nevojshme për të mbrojtur lirinë. Dhe unë pres lajme të mira për këtë javën e ardhshme,” tha ai në një video të natës vonë, pa dhënë detaje.

Këshilltari i Zelenskiy, Oleksiy Arestovych, tha vonë të shtunën se “armët që na duhen kaq shumë, ka shumë të ngjarë të dorëzohen së shpejti”.

Kryesor do të jetë një takim i ministrave të mbrojtjes të NATO-s në Bruksel në mes të qershorit, ku do të marrë pjesë Reznikov, tha Arestovych në televizionin e mediave sociale. “Nëse aleatët në Perëndim nuk vonojnë … atëherë rreth 20 qershorit situata në front do të ndryshojë shumë në favorin tonë.”

Rusia thotë se forcat e saj janë në një “operacion special” për të çmilitarizuar Ukrainën dhe për ta çliruar atë nga nacionalistët radikalë anti-rusë. Ukraina dhe aleatët e saj e quajnë këtë një pretekst të rremë për një luftë agresioni.