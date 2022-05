Festa është e spanjollëve/ Real Madrid ngre trofeun e Champions League

E 14-ta në histori, Real Madrid ngre në qiell trofeun e Champions League

Trofe totalisht i merituar. Real Madrid mposhti 1-0 në finalen e Champions League Liverpoolin, në takimin që u luajt në Paris.

Menjëherë pas ndeshjes, u shpërndanë medaljet respektive. Gjithashtu, madrilenët ngritën në qiell trofeun e 14-të. Entuziazmi ishte tejet i madh nga stafi, trajneri dhe lojtari, shoqëruar këtu edhe me atmosferën që sillnin tifozët.

‘THE CHAMPIONS LEAGUE TROPHY IS HEADING BACK TO MADRID. ITS SPIRITUAL HOME’ pic.twitter.com/KW8QabdJCH

— M•A•J (@Ultra_Suristic) May 28, 2022