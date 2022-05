Jack Dorsey/ A është ai miliarderi më i çuditshëm i të gjitha kohërave?

Dorëheqjen e bordit të drejtorëve të Twitter e ka dorëzuar të mërkurën (25.5.2022) bashkëthemeluesi i platformës, Jack Dorsey. Lajmi është konfirmuar nga Elon Musk.





Tashmë vitin e kaluar, Jack Dorsey kishte filluar të largohej nga Twitter. Këtë e dëshmon vendimi i tij për të dhënë dorëheqjen si CEO i kompanisë së njohur për t’u fokusuar në kompaninë e tij të dytë, Block, e njohur më parë si Square.

Amerikani u bë i njohur për publikun e gjerë menjëherë pasi themeloi Twitter (21 mars 2006), platformën digjitale të rrjeteve sociale që në një kohë të shkurtër, arriti të bëhej e preferuara e miliona përdoruesve në mbarë botën.

Sot, Twitter liston më shumë se 200 milionë përdorues aktivë në ditë, ndërsa të ardhurat e raportuara për vitin 2021 arritën në rreth 5.1 miliardë dollarë. Kohët e fundit, pasuria neto e biznesmenit dhe zhvilluesit të internetit të famshëm, Jack Dorsey, ka arritur shumën mahnitëse prej 12 miliardë dollarësh.

Si e bëri

Dy vjet pas themelimit të Twitter, Dorsey vendosi të largohej nga posti i Drejtorit të Përgjithshëm të kompanisë në mënyrë që të fitonte më shumë përvojë profesionale. Disa vite më vonë, në vitin 2015 – në të cilën kohë ai themeloi kompaninë e tij të dytë, kompaninë e pagesave digjitale Square – ai u kthye në Twitter, ku qëndroi deri në nëntor 2021, kur vendosi të largohej përgjithmonë nga kompania.

Vihet re se Dorsey, pas kaq shumë vitesh në krye të Twitter -it, iu desh të dëshmonte disa herë para Kongresit Amerikan për të mbrojtur kompaninë e tij pas dhjetëra akuzave që rëndojnë në rrjetet sociale.

Një tjetër miliarder pa diplomë

Dorsey ka lindur më 19 nëntor 1976, në Misuri. Ai ishte ende student në shkollë kur filloi programimin. Në vetëm 14 vjeç, ai zhvilloi një softuer me kod të hapur që përdoret ende nga disa kompani taksie edhe sot e kësaj dite. Ajo ndoqi shkollën e mesme Bishop DuBourg ndërsa në të njëjtën kohë punonte herë pas here si model. Ashtu si shumë miliarderë të tjerë të teknologjisë, Dorsey nuk u diplomua kurrë nga universiteti.

Në vitin 2000, ai krijoi një program të thjeshtë që i lejonte të informonte miqtë e tij për jetën e tij përmes mesazheve në telefonat dhe emailet BlackBerry. Por dukej se askush nuk i interesonte, ndaj e la mënjanë këtë ide.

Është e vërtetë që deri atëherë ai nuk kishte vendosur se çfarë do të bënte saktësisht me jetën e tij. Në vitin 2002 ai u mor me masazh dhe madje u diplomua si masazhator profesionist. Por në fund teknologjia e fitoi atë. Në kompaninë e podcasting-ut Odeo, ku ai punoi për një kohë, ai takoi njerëzit me të cilët më vonë do të themelonte Twitter-in. Kur Odeo u mbyll në vitin 2006, Dorsey zbuloi idenë e tij për mesazhe, dhe lindi Twitter.

Së bashku me Evan Williams dhe Biz Stone, ata blenë emrin e domenit për Twitter për 7,000 dollarë. Më 21 mars 2006, Dorsey shkroi tweet-in e parë, i cili marsin e kaluar u shit në ankand NFT për gati 3 milion dollarë te Hakan Estevi, CEO i Bridge Oracle.

Rruga për në majë

Në vitin 2011, Dorsey intervistoi presidentin e atëhershëm të SHBA-së, Barack Obama, në sallën e tij të parë në Twitter. Në nëntor 2013, Twitter fillimisht u listua në bursë dhe më pas Dorsey u kurorëzua miliarder për herë të parë. Në vitin 2014, Forbes vlerësoi pasurinë e tij në 2.2 miliardë dollarë. Sipas BusinessInsider, Dorsey pagoi gati 10 milionë dollarë për të blerë një rezidencë buzë detit në San Francisko.

Edhe para pandemisë, ai punonte një herë në javë nga shtëpia. Siç kishte treguar ai, çdo të martë nuk punonte nga një zyrë e pajisur plotësisht në pallatin e tij, por nga kuzhina e shtëpisë së tij. Vitet e fundit ai është marrë intensivisht me meditim, ndërsa siç ka deklaruar edhe në të kaluarën, ha vetëm një vakt në ditë dhe agjëron gjithë fundjavën. Herën e parë që u përpoq të agjëronte u ndje sikur kishte halucinacione, rrëfeu ai.

Përkrahësi i Bitcoin

Së fundi, nuk mund të mos përmendim se Dorsey është një avokat i kriptomonedhave. Ai shpreson se bitcoin do të sjellë paqe në botë. Në prill 2020, Dorsey njoftoi krijimin e një fondi bamirësie që synon të kontribuojë në pandemi. Në atë kohë, ai tha se do të jepte 1 miliard dollarë të aksioneve të Square që zotëronte, ose rreth 28 për qind të pasurisë së tij.