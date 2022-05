Putin në gjendje të rëndë shëndetësorë? Mediat e huaja i sigurojnë liderit rus vetëm 3 vite jetë

Vladimir Putin po përballet me probleme shumë të rënda shëndetësore dhe mjekët po i japin maksimum 3 vite jetë, shkruan sot gazeta britanike Mirror, duke cituar një drejtues të lartë të FSB-së, gjegjësisht Shërbimit Federal të Sigurisë të Federatës Ruse.





Sipas zyrtarit të paidentifikuar, presidenti 69-vjeçar rus vuan nga “një formë e rëndë dhe me zhvillim të shpejtë të kancerit “, duke theksuar se “i kanë mbetur jo më shumë se 2-3 vjet jetë”.

Ekzekutivi i FSB -së vëren se problemet shëndetësore të presidentit rus po bëjnë që ai gradualisht të humbasë shikimin. “Mësojmë se ai vuan nga dhimbjet e kokës dhe se kur del në TV, duhet të ketë gjithçka të shkruar në shkronja të mëdha në mënyrë që të lexojë atë që dëshiron të thotë. Shkronjat janë aq të mëdha sa çdo faqe përmban vetëm një ose dy fjali. “Vizioni i tij përkeqësohet ndjeshëm me kalimin e kohës dhe gjymtyrët e tij tani dridhen në mënyrë të pakontrolluar ,” shton ekzekutivi i FSB.

Sipas gazetës britanike, javën e kaluar Putin u takua me presidentin bjellorus Alexander Lukashenko në Soçi, dhe kamera regjistroi disa lëvizje të çuditshme përdredhëse të këmbëve të presidentit rus gjatë bisedave të tyre. Lëvizjet e pazakonta të Putinit u panë gjithashtu në televizion në fillim të këtij muaji, mes thashethemeve se burri i fuqishëm rus mund të ketë Parkinson, si dhe kancer.

Kreu i shërbimit të inteligjencës ushtarake të Ukrainës, Kirill Budanov , tha se Putin “ka shumë sëmundje të rënda, një prej të cilave është kanceri”.

Zyrtari i FSB-së zbuloi prognozën veçanërisht të keqe të mjekëve për Vladimir Putinin përmes një mesazhi sekret që i dërgoi ish-ekzekutivit të FSB-së Boris Karpitskov , i cili tani është dorëzuar në Britani dhe po “fshihet nga ekzekutorët e Putinit”, raporton Mirror.

Në mesazh thuhej se Putini e ka të vështirë të lexojë edhe letrat e mëdha në letrat përballë në paraqitjet e tij dhe “terrorizon” zyrtarët me ndryshimet e papritura të humorit të tij. “ Ajo refuzon të mbajë syze sepse kjo do të ishte një shenjë dobësie. Në të kaluarën ai ishte i përmbajtur me vartësit e tij, por tani ai ka shpërthime zemërimi të pakontrolluar. “Ai është çmendur plotësisht dhe nuk i beson më pothuajse askujt”, vëren ai.