Vuçiç dhe Putin do të diskutojnë për një marrëveshje të re të gazit, çfarë biseduan për Kosovën

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, do të zhvillojë një bisedë telefonike të dielën me presidentin rus, Vladimir Putin.





Presidenca serbe njoftoi më 25 maj se shumica e temave më të rëndësishme do të trajtohen në këtë bisedë, përfshirë sasia e gazit rus, çmimi dhe siguria e furnizimeve.

Kjo bisedë midis liderëve të Serbisë dhe Rusisë ka të bëjë me marrëveshje e re të gazit, pasi marrëveshja dhjetëvjeçare skadoi në dhjetor të vitit 2021.

Serbia kryesisht është e varur nga Rusia në sektorin e energjisë dhe në tregun e gazit dhe naftës në Serbi, monopol ka krijuar kompania ruse, Gazprom.

Gazpromi, drejtpërdrejtë apo përmes kompanive kontraktuese, është furnizuesja kryesore e naftës në Serbi. Po ashtu, kjo kompani ruse është e vetmja furnizuese e gazit në Serbi dhe ka në pronësi tubacionet e gazit që sjellin këtë lëndë nga Rusia në Serbi.

Furnizimet me gaz ishin tema kryesore e vizitës së Vuçiçit në Rusi më 25 nëntor të vitit 2021.

Pas takimit me Putinin, Vuçiç deklaroi se në gjashtë muajt e ardhshëm çmimi i gazit rus për Serbinë nuk do të ndryshojë dhe do të jetë 270 dollarë për 1,000 metra kubikë.

Vuçiq më pas deklaroi se kishte diskutuar me Putinin për marrëveshjen e re, por shtoi se nuk do të jepte detaje derisa marrëveshja të nënshkruhej. Megjithatë, ai theksoi se Serbia do të ishte “e kënaqur” dhe se çmimi do të ishte “i arsyeshëm”.

Sipas një deklarate të Kremlinit, Putin kishte deklaruar se “një zgjidhje e pranueshme” do të arrihej për çmimin e gazit rus që i shitet Serbisë.

Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt, duke bërë që Perëndimi të vendoste sanksione të ashpra ndaj Moskës. Serbia është i vetmi shtet në rajon që ka refuzuar të vendosë sanksione ndaj Rusisë.

Finlanda konfirmoi më 21 maj se Rusia kishte pezulluar gazsjellësin, pasi ky shtet nordik refuzoi që të paguante me rubla për gazin e blerë nga Gazpromi.

Rusia po ashtu ka suspenduar furnizimet me gaz për Poloninë dhe Bullgarinë, të cilat po ashtu kanë refuzuar që të paguajnë me rubla për energjinë ruse.

Vuçiç dhe lideri rus kanë biseduar sot në telefon dhe për situatën në Ukrainë dhe zhvillimin e ngjarjeve rreth Kosovës, njoftoi Kremlini por pa dhënë detaje.