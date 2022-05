Berisha kritika qeverisë: Po diskriminoni minoritetet vetëm se janë të varfër

Ish-kryeministri Sali Berisha sulmoi qeverinë gjatë seancës plenare të kësaj të enjteje në lidhje me diskriminimin e të varfërve, pakicave kombëtare dhe anëtarëve të Partisë Demokratike.





Sali Berisha: Kur debaton këtë temë, mendja para së gjithash të shkojnëtek minoritetet që jetojnë ndër shekuj në Shipëri. E vërteta është se ata kanë qenë në këto 8 vite më të diskriminuar të Europës. Jo me ligje, por me praktika diskriminuese. Shkoni pak në zonat minoritare, kontrolloni pak cilat janë investimet e bëra nga qeveria qëndrore në këto zona. Zero! Është ndjekur politika e shpërfilljes totale. Ju për statistikë jeni të gatshëm të regjistroheni si minoritarë. Kjo është situata me minoritetet, por a është kjo e shkëputur? Jo! Ky është regjimi i diskriminimit. Fëmijët privohen nga shkollimi dhe arsimi. Ju i diskriminoni ata për faktin e vetëm se janë të varfër. Të diskriminuar janë demokratët, me një të rënë të lapsit u hoqën nga ndihma ekonomike mbi 20 mijë familja në Kukës. Është qarku që prodhon më shumë miliarda se çdo qark tjetër, por është qarku më I varfër në Europë.