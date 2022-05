Çështja e detit dhe zgjedhja e kreut të ri të shtetit! Presidenti Meta konferencë urgjente për mediat

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka paralajmëruar këtë të hënë një konferencë për mediat, e cila do të zhvillohet në orën 17:30.





“Ne ora 17.30, Presidenti Meta konference shtypi ne Institucionin e Kreut te Shtetit. Ftohen te gjitha mediat per transmetim LIVE”, lajmëroi Presidenca.

Ndërkohë, nuk dihen shkaqet pse Presidenti Meta do të dalë para mediave, por tre ditë më parë, ministri i Jashtëm i Greqisë, Nikos Dendias deklaroi se çështja e detit me Shqipërinë do të zgjidhet pas largimit të Kreut të Shtetit. Sipas Dendias, Ilir Meta nuk po i jep autorizim kryeministrin Edi Rama.

Një zhvillim tjetër politik është ajo e zgjedhjes së kreut të shtetit. Sot palët dogjën edhe raundin e tretë të bisedimeve për zgjedhjen e Presidentit të ri, pasi opozita nuk paraqiti kandidatura, duke ia lënë kështu zgjedhjen e Presidentit të ardhshëm në dorë mazhorancës se PS.