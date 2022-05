Deklaratat e ministrit grek për çështjen e detit, reagon Meta: Presidenti konstatoi një sërë problematikash

Presidenti i vendit, Ilir Meta në një konferencë për mediat ka folur rreth çështjes së detit me shtetin grek. Një tematikë e cila është prekur në gjatë bisedimeve diplomatike Shqipëri-Greqi disa ditë më parë të dy ministrave të jashtëm të vendeve.





Meta ka arritur të konstatojë një sërë problematikash që janë hasur gjatë këtij protokolli, ku sipas ministrit grek, çështja e detit me Greqinë në zonat kufitare do të zgjidhen në Hagë, me mandatimin e Presidentit të ardhshëm.

“Më 23 maj ministri grek i punëve të Jashtme, Dendias, realizoi një vizitë zyrtare në Shqipëri, duke u takuar ministren e Jashtme shqiptare dhe kryeministrin. Dua të sqaroj se nga pala greke apo nga Ministria jonë e Jashtme nuk është kërkuar realizimi i asnjë takimi të Ministrit Dendias me Presidentin. Pas mbylljes së vizitës në Tiranë, Dendias ka thënë se“Ishim dakord për të çuar çështjen e detit në Hagë. Kjo nuk ka ndodhur, sepse Presidenti nuk ka dhënë dakordësi. Kjo do jetë e realizueshme, kur Shqipëria të zgjedhë Presidentin e ri”. Dua të sqaroj se ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati, ka paraqitur kërkesën për nisjen e negociatave me Greqinë për kufizimin e zonave të tyre detare. Presidenti konstatoi një mori problematikash, që duheshin ndrequr në këtë kërkesë. Pas informacionit shtesë nga ministri i Jashtëm, Presidenti autorizoi ministrin e Jashtëm të Shqipërisë të lëshojë plotfuqinë për grupin negociatorë të Shqipërisë për negocimin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Greqisë”, tha Meta.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka dhënë sqarimet e tij në lidhje me çështjen e detit me Greqinë, teksa ka theksuar se është qeveria që duhet ti dalë për zot një marrëveshje të kësaj natyre, duke deklaruar se kryeministri nuk ka qenë transparent.

Në një konferencë për mediat, Meta ka kërkuar herë pas herë që kryeministri të marrë drejtimin e negociatave, por në asnjë moment nuk ka marrë një përgjigje shteruese nga ana e qeverisë. Gjithashtu, Meta i bëri thirrje Kuvendi se duhet të informojë mbi mënyrën e veprimit që duhet të ndjekë Shqipëria mbi këtë çështje.