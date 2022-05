Dëshmia e 20-vjeçares që u kap me të dashurin: Babai më gjuajti edhe në sy të policëve!

Dëshmi tronditëse vjen nga nusja e re në Librazhd, e cila u kap mat me një djalë në krevatin e saj martesor, teksa burri ishte emigrant në Gjermani. Në një rrëfim për “Me zemër të hapur” në ‘News24’ të Evis Ahmetit, nusja tha se babai e ka dhunuar, madje edhe në sy të policëve.





Si i ke marredheniet me babain?

Me babain nuk flas dot, s’e kam frikë. Ai vazhdon dhe nuk i duron dot ato që kanë ndodhur dhe thotë fjalë të pista.Nuk do që të më shoh me sy, asgjë.

Si mendon do arrish që të komunikosh me babain? Kush i shpërndau në portale?

Njerëzit e burrit i kanë çuar në faqe dhe ato i shpërndanë.

Pse duhej ky diskriminim?

Zoti e pastë me ta

Sa ke qëndruar në Librazhd në spital atë natë?

Vetëm një natë ndenja. Ndenja në oksigjen 1 orë. Më dhemb trupi i gjithë. Atje u bëra si më mirë. Më mori policia në komisariat dhe më pas fola me babain dhe e la që do më merrte. Në momentin që ishin policët, më gjuajti prapë. Erdhëm në shtëpi, filloi prapë. Atë natë nuk kam bërë qetësi.

Vajza nuk ka mbështetje as nga familjarët e tjerë. “Kam vëllain në Greqi e më ka thënë: “nuk ke turp”, “kur të vij do të vras”, tregoi 20-vjeçarja në emisionin ‘Me zemër të hapur”.