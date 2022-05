E reja nga Librazhdi që u kap mat me të dashurin: Bëja të gjitha punët, rrogën e dorëzoja

Vajza 20-vjeçare nga Librazhdi që u kap mat me të dashurin nga familjarët e bashkëshortit të saj i është drejtuar këtij të fundit me një mesazh në një lidhje me emisionin “Me zemër të hapur”.





Ajo tha se nuk është penduar plotësisht për tradhtinë ndaj bashkëshortit ndërsa shtoi se i kërkon falje vetëm familjarëve të saj. 20-vjeçarja foli edhe për marrëdhënien që kishte me vjehrrin dhe vjehrrën.

“Do t’i thoja pse nuk më more në Gjermani. Pse më le këtu. Pse më bërë shërbëtore të familjes tënde. Të ketë turp familja jote që më dhunoi dhe më shpërndau videon. A je penduar: Edhe po edhe jo. Falje i kërkoj familjes sime, ndërsa atyre falje kurrën e kurrës nuk i kërkoj.

Mami më thoshte gjithmonë kujdes kujdes. Kërkoj shumë falje që e bëra këtë gjë. Babi më ka mbushur mendjen me prindërit e atij që të martohem. Mami jo. Me vjehrra shkoja mirë. Me vjehrrën jo aq mirë. Ishte keq. Më thoshte që bëj punët e mirë. Nuk ke pse zihesh me të tjerët dhe mua. Bëja punët në të dyja shtëpitë. Fshija, laja, gatuaja. Vjehrra rrinte jashtë, rrinte me telefon thoshte tani të kam ty nuse”, tha ajo.

E reja deklaroi se bënte punët e shtëpisë në të dyja shtëpitë ndërsa rrogën ia dorëzonte prindërve për shkak të pamundësisë ekonomike.

“Punoja edhe orë shtesë në punën time dhe kur vija te shtëpia bëja punët në të dyja shtëpitë. Edhe fshija edhe laja. Mëngjesi dhe drekën nuk i bëja se isha në punë. Darkën e bëja unë. Rrogën e dorëzoja te prindërit e mi. Kishin nevojë këta prandaj.

Mbaja sa për rrugën dhe për të ngrënë dhe të tjerat ia çoja familje sime. Bashkëshorti sillte lekë jo shpesh. Më shumë kur vinte nga Gjermania. Vjehrri dhe vjehrra kanë një lokal të tyre. Ushqeheshin me atë. Pagesat e banesës sime i paguante vjehrri”, deklaroi ajo.