Më e shpejtë, më e pastër, më e gjelbër/ Sfidat që ka përpara hekurudha e botës dhe rimëkëmbja pas krizës nga Covid!

Më i shpejtë, më i pastër, më i gjelbër dhe i mbushur me teknologji të avancuar. Hekurudha është mënyra e vetme e transportit aktualisht e vendosur mirë për të siguruar ‘shtyllën kurrizore’ të nevojave tona të lëvizshmërisë në të ardhmen.





Por, ndërsa disa projekte të veçanta premtojnë udhëtime me shpejtësi ultra të lartë, pjesa më e madhe e industrisë është e përqendruar në mbajtjen e popullsisë gjithnjë e më të urbanizuar të botës në lëvizje, duke kufizuar njëkohësisht efektet e ndryshimit të klimës. Dhe pastaj është pandemia.

Ashtu si shumë sektorë të tjerë të industrisë së udhëtimit, operatorët e trenave në të gjithë globin kanë përjetuar një nga periudhat e tyre më të vështira ndonjëherë gjatë dy viteve të fundit. Numri i pasagjerëve u shemb brenda natës në 2020-n pasi bllokimet penguan udhëtarët.

Dy vjet më vonë, udhëtimi nga e hëna në të premte duket se i përket së shkuarës pasi shumë prej nesh zgjedhin të punojnë nga shtëpia ose të kalojnë vetëm disa ditë në javë në zyrë. Kjo përbën një kërcënim të madh për kompanitë hekurudhore botërore, të cilat janë mbështetur në këtë burim fitimprurës dhe të parashikueshëm të ardhurash që nga mesi i shekullit të 19-të. E gjithë kjo e bën të duket një kohë e pamundur për të folur për një “epokë të artë” për udhëtimet hekurudhore.

Por, ndërsa i afrohemi 200-vjetorit të hekurudhës së parë të pasagjerëve në 2025-n, është bërë më e rëndësishme se kurrë që trenat të ofrojnë lëvizshmëri të qëndrueshme në një botë që përballet me sfidat e ndryshimit të klimës, urbanizimit në rritje dhe rritjes së popullsisë.

Sipas një raporti të vitit 2019 nga konsulenti inxhinierik Arup, popullsia globale pritet të arrijë rreth 9.5 miliardë deri në vitin 2050, 75% e të cilëve do të jetojnë në qytete.

Kompania vlerëson se popullsia urbane globale po rritet me dy njerëz në sekondë, duke krijuar 172,800 banorë të rinj të qytetit çdo ditë. Ndërsa popullsia bie në disa rajone të botës, si pjesë të Evropës dhe Japonisë, rreth 90% e rritjes së popullsisë pritet të ndodhë në qytetet dhe mega-qytetet e botës në zhvillim.

Për të mbajtur në lëvizje këto qytete, rajone dhe mega-qytete me rritje të shpejtë, transporti publik efikas nuk është vetëm i dëshirueshëm, por i domosdoshëm. Makinat, elektrike apo të tjera, nuk mund të thithin një rritje të kësaj përmasash dhe transporti hekurudhor — trenat, tramvajet dhe metrotë — do të duhet të bëjnë pjesën më të madhe të ngritjes së rëndë të parandalimit të qyteteve tona dhe ekonomive kombëtare nga kapja.

Trenat ‘plumba’: Sa shpejt mund të arrijnë?

Hekurudhat me shpejtësi të lartë kanë një rol të madh për të luajtur në gjithë këtë. “Trenat e rinj” të hijshëm kapin titujt kryesorë ndërsa rrjeti i linjave në Evropë dhe Azi vazhdon të rritet, me linja të reja të planifikuara ose në zhvillim në vende të tilla si Franca, Gjermania, Spanja, India, Japonia dhe, në një shkallë shumë më të madhe, në Kinë. , ku rrjeti i shpejtësisë së lartë do të arrijë në 50,000 kilometra deri në vitin 2025.

Kur linja e saj me shpejtësi të lartë 2 (HS2) — e diskutueshme për shkak të shpenzimeve të tepërta buxhetore dhe rrugës nëpër peizazhe të ndjeshme — të përfundojë në fillim të viteve 2030, Anglia do të ketë trenat konvencionalë më të shpejtë në botë, që funksionojnë në shërbim të rregullt me ​​225 mph, por të aftë prej 250 mph (400 km/h).

Duke kombinuar teknologjinë japoneze të “trenit plumb” me dizajnin britanik, flota e HS2 prej 2.5 miliardë dollarësh do të revolucionarizojë udhëtimet ndërqytetëse midis Londrës dhe Midlands të Anglisë dhe qyteteve veriore. Transferimi i trafikut në distanca të gjata në HS2 do të çlirojë gjithashtu kapacitetin e nevojshëm në hekurudhat ekzistuese për të transportuar më shumë pasagjerë lokalë dhe mallra. Megjithatë, gjatë disa dekadave të funksionimit, vende si Franca, Japonia dhe Kina kanë arritur në përfundimin se përfitimet e funksionimit të lartë trenat e shpejtësisë mbi 200 mph peshohen nga kostot shumë më të larta të mirëmbajtjes dhe energjisë që ato kanë.

Tani, peshat e rënda të krijuara me shpejtësi të lartë në Japoni dhe Kinë po kërkojnë përtej teknologjisë “çelik mbi çelik” për të zhvilluar trena të aftë deri në 373 mph (600 km/h).

Koncepti i trenave super të shpejtë që lëvizin përgjatë binarëve të dedikuar duke përdorur levitacion magnetik (maglev) është shpallur si “e ardhmja e udhëtimit” për më shumë se 50 vjet, por përveç disa linjave eksperimentale dhe një itinerari kinez që lidh qendrën e qytetit të Shangait me aeroportin e tij. , ka mbetur kryesisht teorik. Jo për shumë më gjatë. Japonia po investon nëntë trilion jen (72 miliardë dollarë) në projektin Chuo Shinkansen; kulmi i më shumë se 40 viteve të zhvillimit të maglev. Linja 178 milje do të lidhë Tokion me Nagojan në vetëm 40 minuta dhe përfundimisht duhet të shtrihet në Osaka, duke reduktuar udhëtimin 311 milje nga kryeqyteti në vetëm 67 minuta.

Ndërtimi filloi në 2014 dhe fillimisht pritej të përfundonte deri në vitin 2027 (me Nagoya-Osaka për të ndjekur një dekadë më vonë), por problemet në marrjen e lejes për një pjesë të linjës do të thotë se data e hapjes nuk dihet aktualisht.

Vonesat dhe rritjet e mëdha të kostove kanë bërë që shumë njerëz të vënë në dyshim vlerën ekonomike të projektit — faktorë që nuk kanë kaluar pa u vënë re gjetkë në botë. Nuk ka të ngjarë të ketë vështirësi në Kinë, e cila po ndërton gjithashtu linja maglev si një alternativë ndaj udhëtimit ajror me distanca të shkurtra dhe për të ofruar udhëtime të shpejta rrufe nëpër rajonet e saj të qyteteve me popullsi të dendur.

Plani i Kinës është të krijojë “qarqe transporti tre-orësh” rreth qyteteve të saj kryesore, duke zhvilluar grupe qytetesh në qendra të fuqishme ekonomike. Në jug të vendit më të populluar në botë, rajoni i deltës së lumit Pearl që përfshin Hong Kongun, Guangzhou dhe Shenzhen është tashmë shtëpia e më shumë se 120 milionë njerëzve.

Planifikuesit kinezë shpresojnë të bashkojnë nëntë qytete në rajon për të krijuar një shtrirje urbane prej 26,000 kilometrash katrorë, 26 herë më e madhe se Londra e Madhe.

Rreth 240 miliardë dollarë do të shpenzohen për integrimin e rrjeteve të transportit, energjisë, ujit dhe telekomunikacionit, duke përfshirë zhvillimin e metrove të reja nëntokësore me shpejtësi të lartë që udhëtojnë deri në 160 km/h (100 mph) dhe dhjetëra rrugë të tjera të metrosë, tramvajit dhe trenave.

Linjat Maglev janë parashikuar për linjat Shanghai-Hangzhou dhe Chengdu-Chongqing, me shumë të tjera të mundshme nëse rezultojnë të suksesshme.

Por ata që shpresojnë se teknologjia do të bëjë rrugën e saj përtej Japonisë dhe Kinës, ka të ngjarë të mos kenë fat. Diku tjetër në botë, kostoja e madhe dhe mungesa e integrimit me hekurudhat ekzistuese mund të llogariten kundër përhapjes së mëtejshme të teknologjisë maglev.

Ndërsa metrot, tramvajet dhe hekurudhat e tjera urbane nuk janë aq “seksi” sa kushërinjtë e tyre më të shpejtë, nuk ka dyshim se ato japin një kontribut shumë më të madh në ekonomitë kombëtare dhe jetën e qyteteve tona.

Tashmë duke luftuar me bllokimin dhe ndotjen në qytetet e saj të mbushura dendur, Kina hapi 29 linja të reja metroje vetëm në dhjetor 2021, në total 582 kilometra. Shumë vende të tjera me qytete në rritje do të duhet të ndjekin shembullin së shpejti nëse nuk duan të mbingarkohen.

Megjithatë, për të përmbushur këtë pritshmëri, industria hekurudhore, e mbështetur nga politikanët, do të duhet të lëvizë me shpejtësi në disa fronte për të ofruar kapacitet më të madh, efikasitet më të madh, besueshmëri dhe akses.

Trenat pa shofer:

Për këtë qëllim, shumë vende po investojnë shumë në trenat autonomë dhe duket se ata do të bëhen një pamje e zakonshme gjatë viteve 2020. Funksionimi automatik ka ekzistuar për shumë dekada — Linja Victoria e metrosë së Londrës është operuar pjesërisht në këtë mënyrë që kur u hap në 1967 — por zakonisht kufizohet në linja të pavarura me trena identikë që qarkullojnë në intervale të caktuara.

Kina ka udhëhequr rrugën në hekurudhat pa shofer në vitet e fundit, duke përfshirë prezantimin e trenave të vetëm autonome me shpejtësi të lartë në botë, të cilët lëvizin deri në 186 mph (300 km/h) midis Pekinit dhe vendeve të Lojërave Olimpike Dimërore 2022.

Japonia po eksperimenton gjithashtu me “trena plumbash” që mund të lëvizin vetë nga terminalet në depo për servisim, duke i liruar shoferët njerëzorë për të drejtuar trena me më shumë të ardhura.

Big Data dhe i ashtuquajturi Internet of Things do të lejojnë mënyrat e transportit të komunikojnë me njëri-tjetrin dhe me mjedisin më të gjerë, duke hapur rrugën për udhëtime më të integruara, intermodale. Robotët inteligjentë do të luajnë një rol më të madh në inspektimin e infrastrukturës si tunelet dhe urat, dhe në mirëmbajtjen efikase të strukturave të vjetruara.

Zëvendësimi i motorëve me naftë:

Me gjithë kredencialet e vërteta të gjelbra në krahasim me aviacionin, hekurudha ka ende një rrugë të gjatë për të bërë për të reduktuar emetimet e veta të karbonit dhe ndotjen nga motorët me naftë. Në përputhje me objektivat e Kombeve të Bashkuara për ndryshimin e klimës, shumë vende janë zotuar të eliminojnë trenat me naftë deri në vitin 2050 ose edhe më shpejt.

Në Evropë dhe shumë pjesë të Azisë, shumica e linjave më të ngarkuara tashmë janë elektrizuar, por situata është e paqartë, duke filluar nga pothuajse 100% operim elektrik në Zvicër në më pak se 50% në MB dhe pothuajse zero në disa vende në zhvillim. Në Amerikën e Veriut, nafta mbretëron suprem – veçanërisht në hekurudhat dominuese të mallrave – dhe ka pak oreks për elektrifikim të llojit që shihet në Evropë dhe Azi.

Teknologjia e baterive duket se do të luajë një rol të madh në eliminimin e “naftëve të pista”, si për transportin e mallrave të rënda ashtu edhe për rrugët më të qeta të pasagjerëve ku elektrifikimi i plotë nuk mund të justifikohet. Prototipa të shumtë me bateri janë aktualisht duke u testuar ose në zhvillim dhe ndërsa teknologjia zhvillohet, mbështetja e hekurudhave në naftë duhet të fillojë të zvogëlohet përpara fundit të kësaj dekade.

Megjithatë, për të tjerët, hidrogjeni është shpresa e madhe për dekarbonizimin e automjeteve hekurudhore. Hidrogjeni jeshil, i krijuar në impiante të dedikuara duke përdorur burime të rinovueshme të energjisë elektrike, mund të përdoret për të fuqizuar qelizat e karburantit që drejtojnë motorët elektrikë.

Ndërtuesi francez i trenave Alstom po udhëheq rrugën me trenin e tij hidrogjenor Coradia iLint, i cili transportoi pasagjerët e tij të parë në 2018, duke hapur rrugën për versionet e prodhimit që po ndërtohen tani për disa vende evropiane.

Hekurudhat në mbarë botën gjithashtu përballen me kërcënim nga elementët natyrorë:

Shumë hekurudha në zonat e ulëta dhe bregdetare janë në rrezik nga rritja e nivelit të detit dhe ngjarjet më ekstreme të motit që kërcënojnë të largojnë infrastrukturën ekzistuese. Larg bregut, erërat më të forta, pulsimet më të forta të shiut dhe temperaturat ekstreme po shkaktojnë përmbytje të shpejta, rrëshqitje dheu dhe dështime të pajisjeve që pengojnë udhëtarët dhe kushtojnë miliona dollarë për t’u riparuar çdo vit.

Hekurudhat e reja dhe të rindërtuara po projektohen gjithnjë e më shumë duke pasur parasysh ndryshimin e klimës, me kullimin e përmirësuar, mbrojtjen e mjedisit dhe restaurimin e peizazheve natyrore që luajnë rolin e tyre në bërjen e hekurudhave më të sigurta dhe më të besueshme.

Ndërkohë, ndërgjegjësimi për dëmin mjedisor të shkaktuar nga udhëtimi ajror ka çuar tashmë në një rilindje për udhëtimet hekurudhore gjatë natës në Evropë. Kjo lëvizje vazhdon të marrë vrull me disa linja të reja të planifikuara për 2022/23 dhe operatorë të rinj privatë që planifikojnë të hyjnë në treg.

Duke parë përpara për dekadat në vijim:

I pakënaqur me investimin e miliarda në trena, shina dhe teknologji të reja për të përmirësuar shërbimet, ka një ndjenjë në rritje në të gjithë industrinë se nevojitet një mendim i ri për të shmangur gabimin e vjetër të “luftës së fundit përveç një”. Aktualisht, me gjithë përpjekjet më të mira të disa operatorëve, përvoja e përgjithshme nuk është konsistente.

Megjithatë, teknologjia dixhitale do të luajë gjithashtu një rol gjithnjë e më të rëndësishëm këtu, nga rezervimi i biletave tek gjetja e vendeve tuaja dhe planifikimi i të gjithë udhëtimit nga dera në derë.

“Nuk ka dyshim se udhëtimi pozitiv ndaj klimës është e ardhmja, dhe unë jam i emocionuar për rolin që kompanitë e teknologjisë së udhëtimit do të luajnë në drejtimin e këtij ndryshimi,” thotë Naren Shaam, CEO dhe themelues i ofruesit të udhëtimeve me bazë në Berlin, Omio. “Konsumatorët do të udhëtojnë më shumë se kurrë — ne kemi parë një rritje prej 150% të rezervimeve që nga janari 2022 — dhe ne duhet t’i fuqizojmë ata me shërbime dixhitale që sigurojnë që ata të mund të udhëtojnë në distanca më të gjata dhe të kalojnë kufijtë me tren pa probleme. Në fakt, pandemia e përshpejtoi këtë prirje dhe ne kemi parë një zhvendosje të qëndrueshme nga rezervimi i biletave të trenit në kioska në prenotime celulare”.

Brenda pesë viteve të ardhshme, platformat online si Omio dhe Rome2Rio do t’i lejojnë udhëtarët të hyjnë në vendndodhjet e tyre të fillimit dhe të përfundimit, dhe platformat automatikisht do të hartojnë mënyrën më të shpejtë, më të përballueshme dhe më të qëndrueshme që ata të arrijnë destinacionin e tyre — duke kombinuar mënyrat e transportin dhe ofruesit aty ku nevojitet. Një klikim do t’i lejojë ata të blejnë një biletë të vetme për të gjithë atë udhëtim.

Shaam shton:

“Ne as nuk do të jemi në gjendje të imagjinojmë se si duket udhëtimi pas 30 vjetësh; për shembull, nuk do të ketë nevojë për aplikacione, as bileta, përkundrazi mekanizmat dixhitalë do t’ju kuptojnë dhe do t’ju tarifojnë automatikisht për udhëtim — më e fundit. përvojë e qetë! “Parashikimet duhet të trajtohen gjithmonë me kujdes, por mund të jemi të sigurt se impulsi për të udhëtuar do të mbetet, pavarësisht trazirave të fundit në të gjithë botën dhe nevojës imediate për të adresuar ndryshimet klimatike.

Deri në vitin 2050, hekurudhat e pasagjerëve dhe mallrave do të formojnë shtyllën kurrizore të rrjeteve tona të transportit, me rrugët ndërqytetëse midis qendrave multimodale që ushqehen në rrjetet lokale.

Me mbështetjen e nevojshme politike dhe teknike, hekurudha do të luajë gjithashtu një rol më të madh në udhëtimet ndërkombëtare, duke ofruar një alternativë cilësore ndaj udhëtimeve ajrore rrugore dhe të shkurtra.

Për të ardhmen e parashikueshme, investimet në mbarë botën do të bazohen kryesisht rreth hekurudhave konvencionale çeliku mbi çelik. Nuk ka asnjë arsye për të dyshuar se kjo do të vazhdojë në të ardhmen e përcaktuar të udhëtimit hekurudhor në dekadat e ardhshme — ashtu siç ka bërë për gati 200 vjet.

Ben Jones është një shkrimtar i pavarur hekurudhor dhe udhëtimesh, korrespondent i lartë në Revistën The Railway dhe bashkëpunëtor i rregullt në shumë botime të tjera hekurudhore në Mbretërinë e Bashkuar.

Përktheu dhe përshtati nga CNN: E.H/GAZETA SHQIPTARE