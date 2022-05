Francë/ Një burrë i maskuar si grua hodhi tortë te piktura e “Mona Lisa” në Luvër!

Kush e di se çfarë mund t’i ketë pasur në mendje një i ri nga Franca , i cili dje u maskua si një grua në një karrige me rrota, për të mos ngjallur dyshime, dhe vizitoi Muzeun e Luvrit në Paris për të … hedhur një tortë, në ekspozitën më të famshme të tij!

Fotot dhe videot që qarkullojnë në internet tregojnë pikturën e famshme të Mona Lizës të “ndotur” me krem ​​të bardhë apo krem ​​pana. Në realitet, megjithatë, e vetmja gjë që u ndot ishte xhami mbrojtës përballë veprës së paçmuar të artit, e cila u pikturua nga Leonardo Na Vinci në periudhën 1503-1519.

Maybe this is just nuts to mebut an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

