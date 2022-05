Gjiganti rus energjetik Gazprom: Të martën ndalojmë furnizimin me gaz

Gjiganti shtetëror rus i energjisë Gazprom bëri të ditur se do të ndërpresë furnizimin me gaz natyror për firmën holandeze të tregtimit të gazit GasTerra duke filluar nga e marta, 31 maj.





“Gazprom Export ka njoftuar GasTerra-n për pezullimin e furnizimit me gaz nga 31 maj 2022 derisa pagesa të bëhet në përputhje me procedurën e përcaktuar me Dekretin e lartpërmendur”, thuhet në një deklaratë në kanalin Telegram të Gazprom, duke iu referuar dekretit të presidentit rus Vladimir Putin.

Kompania daneze e energjisë Ørsted dhe firma holandeze e tregtimit të gazit GasTerra paralajmëruan Rusinë që mund të mbyllte rubinetat që të martën sepse kishin refuzuar të bënin pagesa në rubla – vetëm disa javë pasi Moska bëri të njëjtën gjë me Poloninë, Bullgarinë dhe Finlandën.

Gazprom deri më tani nuk ka thënë asgjë zyrtarisht në lidhje me shkurtimin e furnizimit me gaz për Ørsted të Danimarkës.