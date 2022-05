Sanksionet ndaj naftës ruse pas pushtimit, Ursula von der Leyen: Nuk kemi gjetur ende një zgjidhje

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen thotë se BE-ja nuk ka arritur akoma një marrëveshje për një paketë të gjashtë sanksionesh, duke përfshirë një ndalim të mundshëm të importeve të naftës ruse.





Edhe pse u shpreh se ka besim, ajo deklaroi se pritshmëritë janë të ulëta që situata të zgjidhet brenda 48 orëve.

“Nuk ka qenë kurrë e lehtë. Është e njëjta gjë tani me paketën e gjashtë. Është shumë e rëndësishme të kemi drejtësi për të gjithë, nuk kemi gjetur ende një zgjidhje për këtë. Pritshmëritë e mia janë të ulëta që do të zgjidhet në 48 orët e ardhshme. Por kam besim se më pas do të ketë një mundësi,” u tha ajo gazetarëve ndërsa mbërriti përpara një samiti të 27 liderëve të BE.

BE kërkon miratimin e të gjitha vendeve anëtare për të vendosur sanksionet, pavarësisht se i shpalli ato gati një muaj më parë.

Siç kemi raportuar, Hungaria, e cila mbështetet shumë në naftën ruse, është kundërshtari kryesor i ndalimit të importeve.