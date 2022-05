Vasili akuza Ramës: Do të çojë një tradhëtar(e) në Presidencë, që të shesë kufijtë detarë!

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, ka reaguar ditën e sotme në lidhje me procedurën e zgjedhjes së Presidentit të ri të Republikës, ndërsa nuk ka lënë pa përmendur edhe atë që ai e quan ‘histeri’ e Kryeministrit Rama për shkarkimin e Ilir Metës, gjë që e lidh vetëm me shitjen e kufirit detar.

Postimi i plotë i Petrit Vasilit:

Rama do te coje nje tradhetar(e) ne Presidence, qe te shese kufijte detare! Sot tradhetia konsumoi ne parlament gjoja raundin e trete te zgjedhjes se presidentit pa kandidate ne vijim te farses se tradhetise. Qellimi i Histerise se Rames per shkarkimin e Presidentit Meta eshte tashme shume i qarte e ne driten e diellit dhe ishte vetem e vetem shitja e kufirit detar. Te gjitheve Rama ju duk arrogant dhe psiqikisht jo stabel, por jo jo nuk eshte as njera dhe as tjetra Rama eshte qartesisht nje tradhetar i mirekalkuluar ne qellimet dhe perfitimet e tij te errta.

Ministri jashtem grek Dendias nxori sheshit gjithshka kur tha:

“Ai ra dakord me ne që të shkojmë në Hagë sipas rregullave të së drejtës ndërkombëtare. Kjo nuk është bërë ende pasi presidenti nuk i jep autoritetin përkatës kryeministrit. President padyshim do të zgjidhet një tjetër në Shqipëri në dy- tre muajt e ardhshëm. Pra, e gjithë kjo atëherë është e realizueshme”.

Pas pak ditesh Rama do te zgjedhe gjymtyren dhe instrumentin qorr, qe ja realizon qellimet e tij te zeza tradhetare ne presidence. Kushdo, qe mbeshteti dhe mbeshtet kete farse tradhetie u be realisht bashkefajtor ne kete tradheti te larte te projektuar nga Rama. Ramen e genjen kot mendja sepse Kufijte detare te Shqiperise nuk shiten kurre se i perkasin popullit qe i ka mbrojtur me gjak dhe do ti mbroje perseri deri ne fund.