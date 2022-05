Vritet një tjetër gazetar në Ukrainë, nuk e mbrojti as makina e blinduar! Të rënët në krye të detyrës (LISTA)

Një ngjarje e rëndë është regjistruar këtë të hënë, pasi një gazetar francez është vrarë kur një transportues i blinduar, që po përdorej për evakuimin e civilëve në rajonin ukrainas të Luhanskut, u godit nga granatimet ruse.





Pas vrasjes, guvernatori rajonal, Serhiy Hayday, shkroi në Telegram se kjo makinë transportuese ishte planifikuar që të merrte dhjetë persona për t’i evakuuar, por u qëllua “nga zjarri i armikut”.

“Copëzat e predhave depërtuan në makinë, dhe një gazetar i akredituar francez është lënduar në mënyrë fatale në qafë. Ai po raportonte për evakuimet, ndërkaq një zyrtar policor i shpëtoi sulmit. Ne zyrtarisht po e ndalojmë evakuimin”, tha Hayday.

Hayday po ashtu postoi një fotografi, që tha se ishte kartela e akreditimit të gazetarit, edhe pse ende nuk është konfirmuar nëse personi që shihet në këtë kartelë është gazetari që është vrarë, raporton REL.

Të paktën 23 gazetarë të vrarë që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës

Që kur Rusia nisi pushtimin e saj në Ukrainë, të paktën 23 gazetarë janë vrarë në vend, sipas një sindikate gazetarësh dhe të paktën shtatë prej tyre kanë ndodhur gjatë kohës që gazetarët ishin në detyrë, thotë Komisioni për Mbrojtjen e Gazetarëve.

Katërmbëdhjetë gazetarë dhe punonjës të medias janë renditur nga databaza e Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve që nga 5 prilli 2022 si të vrarë në Luftën Ruso-Ukrainase, shtatë në luftën në Donbas në 2014-2015, shtatë në pushtimin rus në shkallë të plotë të Ukrainës të vitit 2022.

Yevhenii Sakun



Yevhenii Sakun, fotoreporter për kanalin televiziv ukrainas Live dhe korrespondent me EFE, u vra nga një sulm në Kullën TV në Kiev më 1 mars 2022, në atë që Reporterët pa Kufij e përshkruan si një “goditje precize” në objekt.

Brent Renaud



Brent Renaud, një regjisor dokumentarësh dhe gazetar fitues i çmimit Peabody, i cili më parë ka punuar për The New York Times, u qëllua për vdekje nga ushtarët rusë ndërsa ishte në një pikë kontrolli në Irpin më 13 mars 2022. Renaud, i cili ishte i njohur për punën e tij që përshkruante refugjatët dhe të dëbuarit. Ai kishte filmuar evakuimin e refugjatëve, sipas kolegut të tij Juan Arredondo.

Pierre Zakrzewski dhe Oleksandra Kuvshynova



Pierre “Zak” Zakrzewski, një fotoreporter irlandez që punonte për Fox News dhe Oleksandra “Sasha” Kuvshynova, një profesioniste e pavarur ukrainase që punon me Fox, u vranë më 14 mars 2022 kur automjeti i tyre u qëllua në Horenka, Oblast i Kyiv. Gazetari britanik Benjamin Hall, gjithashtu nga Fox, u plagos në të njëjtin sulm.

Zakrzewski kishte punuar i pavarur për disa vite, por ishte transferuar në Fox pjesërisht sepse ishte shumë e rrezikshme të punoje në zona konflikti pa mbështetjen e një organizate mediatike. Ai kishte punuar për Fox në Luftën e Irakut, Luftën në Afganistan dhe Luftën Civile në Siri, dhe kishte marrë çmimin e punonjësit të Fox “Hero i Unsung” për rolin e tij në evakuimin e përkthyesve të pavarur afganë dhe familjeve të tyre pas tërheqjes së SHBA nga Afganistani. Pak para vdekjes, ai kishte gjetur një foshnjë të braktisur në rrugët e Kievit dhe e kishte çuar në një spital. Kuvshynova kishte drejtuar ekipet e Fox dhe asistonte në mbledhjen e lajmeve.

Oksana Baulina



Oksana Baulina, një gazetare ruse për uebsajtin e pavarur investigativ The Insider, u vra në distriktin Podilskyi të Kievit më 23 mars nga bombardimet ruse. Ajo kishte filmuar vendin e një sulmi me raketa ruse në një qendër tregtare. Një tjetër civil u vra në të njëjtin sulm.

Baulina, dikur redaktore e modës në Time Out Moscow, u bë aktiviste me Fondacionin Kundër Korrupsionit të Alexei Navalny në vitin 2016. Ajo emigroi në Poloni pak përpara se organizata të cilësohej si ekstremiste nga qeveria ruse. Para pushtimit, ajo ishte e vendosur në Varshavë, dhe gjatë pushtimit kishte raportuar nga Kievi dhe Lviv. Puna e saj e fundit përfshinte intervista me të burgosur rusë të luftës.

Maks Levin



Maks Levin, një fotoreporter ukrainas që punon për median LB.ua, u zhduk më 13 mars 2022 dhe u gjet i vdekur pranë fshatit Huta-Mezhyhirska në rajonin e Kievit më 1 prill 2022. Sipas Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm të Ukrainës, ai u qëllua për vdekje dy herë nga ushtarët rusë teksa kishte veshur një xhaketë shtypi. Levin kishte punuar me Reuters, BBC dhe Associated Press, mes organizatave të tjera të lajmeve. Shumica e projekteve të tij dokumentare ishin të lidhura me luftën në Ukrainë.

Levin u zhduk së ​​bashku me Oleksiy Chernyshov, një tjetër gazetar ukrainas, i cili deri më 2 prill 2022 nuk është gjetur, sipas Institutit të Informacionit Masiv.

Mantas Kvedaravičius



Mantas Kvedaravičius, një regjisor lituanez i filmave dokumentarë, u vra më 2 prill 2022 ndërsa përpiqej të largohej nga qyteti i rrethuar i Mariupolit, jetën e të cilit ai e kishte dokumentuar për shumë vite. Sipas regjisorit rus të filmit Vitaly Mansky, Kvedaravičius “vdiq me një aparat fotografik në dorë”. Lyudmyla Denisova, ombudspersonja e Ukrainës për të drejtat e njeriut, pretendoi se Kvedaravičius “u kap rob nga ‘rashistët’, të cilët më vonë e qëlluan. Pushtuesit e hodhën trupin në rrugë”. E veja e Kvedaravičius raportoi se dy ditë pas vdekjes së tij një ushtar rus e kishte çuar te trupi i tij. Ajo tha se ai ishte qëlluar në bark, por nuk kishte “gjak në tokë” dhe asnjë vrimë plumbi në rrobat që kishte veshur.

Kvedaravičius kishte punuar më parë për të dokumentuar torturat dhe zhdukjet me forcë në rajonin e Kaukazit të Veriut të Rusisë. Dokumentari i tij i vitit 2011 për Çeçeninë e shkatërruar nga lufta u nderua me një çmim të Amnesty International.

Frédéric Leclerc-Imhoff



Më 30 maj 2022, Presidenti francez Emmanuel Macron njoftoi vdekjen e gazetarit francez Frédéric Leclerc-Imhoff, i cili punonte për median BFM TV. Ai mbeti viktimë e një plage me predha gjatë ndjekjes së një operacioni humanitar në rajonin e Luhanskut.